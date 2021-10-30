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"دفي قلوبهم".. "يوتيوبر" عربي يسعى لجمع مليون دولار بهدف مساعدة اللاجئين

Lebanon 24
30-10-2021 | 03:00
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أطلق اليوتيوبر الكويتي الشهير المعروف باسم أبو فلة، حملة بالتعاون والاشتراك مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لجمع مليون دولار لمساعدة اللاجئين قبل حلول فصل الشتاء.

وقالت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "إيمانا منه بالدور المجتمعي، قرر أبو فلة أحد أكثر لاعبي الفيديو شعبية في العالم العربي، وصاحب أكبر قناة نموا على يوتيوب في العالم، تكريس جهوده لدعم القضايا الإنسانية".

وأضافت أنه تقديرا لتخطيه حاجز الـ20 مليون مشترك في قناته، "قرر إطلاق حملة مشتركة مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء".
وأوضحت المفوضية أن إطلاق الحملة يأتي "في ظل استمرار معاناة اللاجئين والنازحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث "تتزايد احتياجات العائلات، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات الفقر لدى اللاجئين في الدول المستضيفة، مما يجبر الكثير من الأسر على اتخاذ قرارات قاسية، لتلبية الضروريات الشتوية، مثل الوقود وأدوات التدفئة والدواء".

وأطلق أبو فلة عبر البث المباشر على يوتيوب حملة "دفي قلوبهم"، التي تهدف لجمع مليون دولار لتوفير الإغاثة الشتوية لنحو 6 آلاف أسرة لاجئة ونازحة، أي أكثر من 17 ألف شخص.

وأشارت المفوضية إلى أن "أبو فلة يؤمن بدور وتأثير المجتمع في دعم اللاجئين، ونحن كذلك. ومعا نستطيع أن نمد شريان الحياة لآلاف العائلات التي تستقبل شتاء آخر في ظروف صعبة، بعيدا عن ديارها، وأن ندفئ قلوبهم".

وأشاد ناشطون بخطوة أبو فلة الذي يدعى "حسن سليمان"، بحسب موقع "من هم"، وقد تجاوز عدد مشاهدات فيديوهاته عتبة 2.5 مليار، وأنشأ قناته عام 2016.
 
 
 
المصدر: الحرة
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