"دفي قلوبهم".. "يوتيوبر" عربي يسعى لجمع مليون دولار بهدف مساعدة اللاجئين

إيماناً منه بمسئوليته المجتمعية، أبو فله، صانع المحتوى وأحد أكبر اللاعبين الالكترونيين يدعو متابعيه للانضمام للبث الحي الذي يطلقه عبر قناته على يوتيوب، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين، لتوفير احتياجات اللاجئين في فصل الشتاء.
📅الجمعة، 29 أكتوبر
⏲️٨ مساء بتوقيت السعودية
#دفي_قلوبهم pic.twitter.com/MCsH655tQp
— مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) October 28, 2021
إيماناً منه بمسئوليته المجتمعية، أبو فله، صانع المحتوى وأحد أكبر اللاعبين الالكترونيين يدعو متابعيه للانضمام للبث الحي الذي يطلقه عبر قناته على يوتيوب، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين، لتوفير احتياجات اللاجئين في فصل الشتاء.
📅الجمعة، 29 أكتوبر
⏲️٨ مساء بتوقيت السعودية
#دفي_قلوبهم pic.twitter.com/MCsH655tQp