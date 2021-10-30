تريد أن تدير أموالك بنجاح.. إليك نصائح بعض من حققوا ذلك





لقد طلبنا من متابعينا مشاركة أفضل نصيحة مالية حصلوا عليها، وهذا ما شاركونا به:



لا تنفق كل ما يأتيك من زيادة على راتبك، ادخر نصفها



في منتصف الثمانينيات كان ستيفان فينيو بأوائل الثلاثينيات من عمره ويعمل مدير هندسة في محطة تلفزيونية محلية في هارتفورد، كونيتيكت. دفعه نائب رئيس قسم الهندسة في المحطة إلى الادخار في حساب معاش تقاعدي برعاية صاحب العمل بحيث يقدم مساهمة سخية مطابقة.



عندما قال فينيو إنه لا يستطيع تحمل تكاليف ذلك، إذ كان هو وزوجته، وهي معلمة مدرسة، قد رزقا للتو بطفلهما الأول ويعملان على الادخار لشراء منزل، ضغط عليه رئيسه بقوة، وقال لفينيو: "نعم يمكنك.. فعندما تحصل على الزيادة التالية ادخر نصفها، فلن تخسرها أبدًا". وتابع فينيو: "لقد مر 35 عامًا، وكان مديري محقًا.. فلم نخسر أبدًا إذ حولنا الزيادة إلى مدخرات".



منذ ذلك الحين، قدم فينيو النصيحة نفسها للأصدقاء والعائلة. ويقول إنه وزوجته ليسا ثريين ولكنهما يعيشان براحة دون ضغوط مالية.



إذا لم تكن قادرا على دفع مقابل ما تشتريه بالكامل، فلا تشتره

يجب استخدام بطاقات الائتمان كوسيلة من وسائل الراحة المالية وليس كعكاز.



كانت هذه هي الرسالة الأساسية التي قالها والد بريان شميدت عندما التحق ابنه بالجامعة.



ويقول بريان: "أخبرني والدي أنه من المقبول استخدام بطاقة ائتمان، ولكن لا يجب أن ينتقل الرصيد من شهر لآخر. لقد طبقت ذلك حتى يومنا هذا. أستخدم بطاقتي الائتمانية في معظم عمليات الشراء، لكنني أسددها كل شهر بالكامل. وأتفادى بذلك سعر الفائدة المرتفع".



وأضاف: "كنت أفكر دائمًا أنه إذا لم يكن بإمكاني دفع ثمن شيء، فسأنتظر، إلا إذا كان دينًا جيدًا، مثل الحصول على رهن عقاري على أحد الأصول مرتفعة القيمة".



اليوم، بريان في سن 46، ويقول إنه وزوجته يعيشان بدون ديون، بعد أن سددا الرهن العقاري خلال 16 عامًا. وخطتهم الآن هو إلحاق ابنهم البالغ من العمر 16 عامًا بالجامعة - بإعطائه بطاقة ائتمان واحدة فقط مع نصيحة جده.



لم يفت الأوان بعد على الاستثمار قد يكون لديك ميل طبيعي لكسب المال وإدارته، أو ربما تحاول فقط عدم صرفه بشكل غير مناسب. وفي كلتا الحالتين، من المحتمل أن شخصًا ما قد نصحك مما جعل حياتك المالية أفضل.لقد طلبنا من متابعينا مشاركة أفضل نصيحة مالية حصلوا عليها، وهذا ما شاركونا به:في منتصف الثمانينيات كان ستيفان فينيو بأوائل الثلاثينيات من عمره ويعمل مدير هندسة في محطة تلفزيونية محلية في هارتفورد، كونيتيكت. دفعه نائب رئيس قسم الهندسة في المحطة إلى الادخار في حساب معاش تقاعدي برعاية صاحب العمل بحيث يقدم مساهمة سخية مطابقة.عندما قال فينيو إنه لا يستطيع تحمل تكاليف ذلك، إذ كان هو وزوجته، وهي معلمة مدرسة، قد رزقا للتو بطفلهما الأول ويعملان على الادخار لشراء منزل، ضغط عليه رئيسه بقوة، وقال لفينيو: "نعم يمكنك.. فعندما تحصل على الزيادة التالية ادخر نصفها، فلن تخسرها أبدًا". وتابع فينيو: "لقد مر 35 عامًا، وكان مديري محقًا.. فلم نخسر أبدًا إذ حولنا الزيادة إلى مدخرات".منذ ذلك الحين، قدم فينيو النصيحة نفسها للأصدقاء والعائلة. ويقول إنه وزوجته ليسا ثريين ولكنهما يعيشان براحة دون ضغوط مالية.إذا لم تكن قادرا على دفع مقابل ما تشتريه بالكامل، فلا تشترهيجب استخدام بطاقات الائتمان كوسيلة من وسائل الراحة المالية وليس كعكاز.كانت هذه هي الرسالة الأساسية التي قالها والد بريان شميدت عندما التحق ابنه بالجامعة.ويقول بريان: "أخبرني والدي أنه من المقبول استخدام بطاقة ائتمان، ولكن لا يجب أن ينتقل الرصيد من شهر لآخر. لقد طبقت ذلك حتى يومنا هذا. أستخدم بطاقتي الائتمانية في معظم عمليات الشراء، لكنني أسددها كل شهر بالكامل. وأتفادى بذلك سعر الفائدة المرتفع".وأضاف: "كنت أفكر دائمًا أنه إذا لم يكن بإمكاني دفع ثمن شيء، فسأنتظر، إلا إذا كان دينًا جيدًا، مثل الحصول على رهن عقاري على أحد الأصول مرتفعة القيمة".اليوم، بريان في سن 46، ويقول إنه وزوجته يعيشان بدون ديون، بعد أن سددا الرهن العقاري خلال 16 عامًا. وخطتهم الآن هو إلحاق ابنهم البالغ من العمر 16 عامًا بالجامعة - بإعطائه بطاقة ائتمان واحدة فقط مع نصيحة جده.

قبل عقد من الزمان، وفي سن 55، قرر مايكل بلونت استثمار مبلغ صغير من المال مع وسيط، وذلك لاقترابه من سن التقاعد من عمله في الجيش.



قال بلونت إنه لم يكن يستثمر مئات الآلاف من الدولارات. وأضاف: "كنت قلقًا من أن الوسيط قد يسخر من الأمر. لكنه لم يفعل". اقترح الوسيط بدلاً من ذلك وضع الأموال في صناديق استثمارية.



بعد فترة وجيزة، استمع إلى سلسلة من محاضرات حول التمويل الشخصي، وكان أفضلها: "كان أمس أفضل يوم للاستثمار. أفضل يوم بعده هو اليوم".



فقرر بلونت جني المكاسب المتراكمة في صناديق المؤشرات الخاصة به واستثمارها في بعض أسهم التكنولوجيا الكبرى - بما في ذلك أبل وأمازون ومايكروسوفت.



وكان محظوظًا بشراء السهم في أمازون بسعر 800 دولار، حينها، واليوم يتم تداوله بحوالي 3600 دولار.



بلونت متقاعد حاليا ويبلغ من العمر 65 عامًا، ونظرًا لأن تقاعدة العسكري ليس كبيرًا، فسوف يعتمد على محفظته الاستثمارية لزيادة دخله التقاعدي، إلى جانب بعض المدخرات السابقة التي وضعها في خطة التوفير الحكومية الفيدرالية.



الميزانية لجميع احتياجاتك، بما في ذلك المتعة

إن محاولة الالتزام بنظام غذائي صارم بحيث لا يمكنك أبدًا تناول ما تحبه هو مضيعة للوقت، وينطبق الشيء ذاته على الميزانية شديدة الصرامة.



قبل 3 سنوات، عندما كانت في الثانية والعشرين من عمرها، حصلت سارة ويليامز على أول وظيفة لها. كانت تكسب القليل جدًا من الأموال وعملت في الليل للحصول على أموال إضافية، وحتى مع ذلك لم تستطع تغطية نفقات المعيشة وديون بطاقة الائتمان وقرض الطلاب.



كانت تحاول وضع ميزانية لها، ولكنها عادة ما تكون عاجزة لأنها لم يكن لديها إحساس واقعي بإنفاقها. ثم قدمت لها زميلة في العمل بعض النصائح.



قالت ويليامز: "اعتادت أن تخبرني أنه يجب وضع الميزانية بشكل واقعي وتأكدي من تضمينها الأشياء التي تحبين القيام بها من أجل المتعة".



حل مسألة التقاعد أمر سهل إذا بدأت الادخار في العشرينيات من العمر

ينسب غاري أندرسون الفضل إلى والده في تعليمه أهمية الادخار للتقاعد في وقت مبكر.



ويقول: "لقد بدأ والدي يلح عليّ منذ اللحظة التي حصلت فيها على وظيفتي الأولى، وبعد أن أصبحت أكثر راحة من الناحية المالية [في أواخر العشرينيات من عمري]، بدأت زيادة مساهماتي في حساب معاش التقاعد مع كل زيادة في الراتب".



ثم شجع زوجته المستقبلية على أن تحذو حذوه. ويقول أندرسون إنهما الآن في أوائل الخمسينيات من العمر، ويأملان في التقاعد عاجلاً وليس آجلاً، والاستمتاع بالحياة معا.



لا تنفق المال من خلف ظهر شريكك أبدًا

شارك والد واين نيلسون، العديد من النصائح المالية مع أبنائه الثلاثة. على سبيل المثال، لا تأخذ أكثر من قرض عقاري وقرض سيارة في وقت واحد ولا تتكبد ديون أخرى.



لكن نيلسون، المعلم السابق الذي أصبح الآن سمسار عقارات يبلغ من العمر 78 عامًا يتحدث باعتزاز عن العنصر التالي في قائمة والده: "قبل أن تتزوج، اتفق مع شريك حياتك على عدم انفاق المال أبدًا من وراء ظهر بعضكما البعض".



في زواجه - الذي استمر حتى الآن لـ 50 عامًا - قال نيلسون إنه وزوجته، سوزي، التي كانت أيضًا معلمة، لم يشتريا أي شيء دون التنسيق بينهما حتى وإن كان قميصًا أو لعبة لابنتهما.



الأسرة دائما أهم من المال

يطلق الناس الكثير من النكات عن مدى صعوبة أو إزعاج الأصهار أو الأقارب.



لكن إليوت بيبر ينسب الفضل لأقاربه في إقناعه بالالتحاق بالجامعة ثم تقديم التشجيع له أثناء استكشافه لفرص مهنية مختلفة.



قال بيبر: "لقد كان لهم تأثير عميق على حياتي.. بدونهم كنت سأكون في حالة عارمة من الفوضى".



الآن، كمخطط مالي يقوم أيضًا بالتدريس في المدرسة الثانوية، يقول بيبر إن أهم حكمة مالية نقلوها له على الإطلاق لم تكن تتعلق بكيفية جني الأموال بقدر ما كانت تتعلق بكيفية استخدامها بشكل جيد.