فيديو مروع: سيارة تسقط من على جسر متحرك فتح أثناء وجودها فوقه.. ما مصير ركابها؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط سيارة من على جسر متحرك أثناء رفعه في بلجيكا.

ويُظهر المقطع المروع الذي تبلغ مدته 18 ثانية سيارة حمراء، فيها والدين وطفلهما البالغ من العمر عاما واحدا في الداخل، وعلقت السيارة على الجسر في مدينة لوفين، ومن دون سابق إنذار بدأ الجسر بالارتفاع في الهواء لإفساح المجال لسفينة بالعبور، ما تسبب في انقلاب السيارة للخلف.

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van het ongeval op de brug aan de Vaart in @stadleuven. Een getuige van het voorval kon nog net vastleggen hoe de auto van de brug schoof, en op zijn dak terecht kwam #robnieuws #robtv pic.twitter.com/svhA4fgmcH — ROBtv (@rob_televisie) October 28, 2021



لحسن الحظ، تم إنقاذ ركاب السيارة في النهاية من قبل رجال الإطفاء ونقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى في المنطقة، بعدما أصيبوا بجروح طفيفة فقط.