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فيديو مروع: سيارة تسقط من على جسر متحرك فتح أثناء وجودها فوقه.. ما مصير ركابها؟

Lebanon 24
30-10-2021 | 03:13
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط سيارة من على جسر متحرك أثناء رفعه في بلجيكا.

 

ويُظهر المقطع المروع الذي تبلغ مدته 18 ثانية سيارة حمراء، فيها والدين وطفلهما البالغ من العمر عاما واحدا في الداخل، وعلقت السيارة على الجسر في مدينة لوفين، ومن دون سابق إنذار بدأ الجسر بالارتفاع في الهواء لإفساح المجال لسفينة بالعبور، ما تسبب في انقلاب السيارة للخلف.

 


 

لحسن الحظ، تم إنقاذ ركاب السيارة في النهاية من قبل رجال الإطفاء ونقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى في المنطقة، بعدما أصيبوا بجروح طفيفة فقط.

المصدر: سبوتنيك
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