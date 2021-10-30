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منوعات
"مسحوق الانتحار"...ماذا يجري في هولندا؟
Lebanon 24
30-10-2021
|
15:00
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يحقق مكتب المدعي العام الهولندي في وفاة 33 شخصًا على الأقل بعد شراء ما يسمى بـ "مسحوق الانتحار".
ونقلت صحيفة "داتش نيوز" عن السلطات المختصة أن المواطن، أليكس إس، ولم يكشف عن اسمه كاملًا، اعتقل في تموز الماضي بتهمة التحريض على الانتحار، وبدأت محكمة هولندية يوم الأربعاء النظر في هذه القضية.
وتشير الصحيفة إلى أن 15 شخصًا لقوا حتفهم بعد تناول "مسحوق الانتحار"، ولا يزال السبب الدقيق لوفاة الـ 18 الباقين الذين اشتروا هذا المسحوق قيد التحديد.
وذكرت أن المشتبه به عضو في منظمة تدعو إلى حق الناس في تقرير مصيرهم ذاتيًّا في ما يتعلق بالموت، في حين جرى أثناء سير التحقيق اعتقال ثلاثة متواطئين مع المشتبه به، لم يتم الكشف عن أسمائهم.
وتعتقد النيابة العامة الهولندية أن المشتبه به باع المسحوق لنحو 700 شخص بين عامي 2018 و2021.
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