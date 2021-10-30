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رجل حاول بيع قطعة نيزك عمرها أكثر من 4 آلاف عام ولكن...

Lebanon 24
30-10-2021 | 11:00
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ألقت السلطات الإسبانية القبض على رجل حاول بيع قطعة نيزك عمرها آلاف الأعوام.

وحاول المتهم، ويدعى خوان كارلوس إم، بيع قطعة النيزك، البالغ وزنها 17 كيلوغراما، وعمرها 4500 عام، عبر أحد المواقع على شبكة الإنترنت، مقابل أكثر من 50 ألف دولار أمريكي، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
 
ووجّه إلى كارلوس إم تهمة الحيازة غير المشروعة، لكنه ينفي ارتكابه أي مخالفة.
وكانت قطعة النيزك سقطت على كوكب الأرض في قرية ريليجوس بالقرب من ليون شمالي إسبانيا في عام 1947، ولم يسفر عن سقوطها أي إصابات، لكنها أحدثت حفرة ضخمة.

وقال المتهم للشرطة في اعترافاته إنه عثر على قطعة نيزك بين متعلقات الراحل، مانويل لابورد ويرليندن، الذي توفي في عام 1993، والذي كان عضوًا في منظمة العلوم الطبيعية "أرنزادي"، وهي منظمة علمية.

وكانت القطعة في حوزة لابورد ويرليندن ضمن مجموعة المنظمة منذ ستينيات القرن الماضي، وقتما كان يجري إحدى الدراسات، لكن القطعة اختفت بعد ذلك، بحسب إفادة الشرطة.
 
 
وذكرت الشرطة الإسبانية أن قطعة النيزك ظلت في حوزة المتهم، خوان كارلوس إم، منذ عام 2015، وجاري التحقيق معه.

وسيتم إيداع قطعة النيزك في المتحف الإسباني للعلوم الطبيعية للعرض الجماهيري هناك.
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