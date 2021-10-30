امراة تقطع حبل الأمان عن عاملي طلاء وتتركهما معلقين على ارتفاع شاهق... (فيديو)

قطعت امرأة تايلاندية حبل الأمان الذي يتعلق به عمال الطلاء في واجهة البرج السكني الذي تقيم فيه، وتركتهما معلقين في الهواء.وحسب بيان للشرطة التايلاندية، نشره موقع "إن واي بوست"، قالت إن امرأة قطعت حبلًا يدعم اثنين من عمال الطلاء كانا يعملان في واجهة البرج الشاهق الذي تسكن فيه، في تايلاند، وهو ما أدى إلى تدليهما على ارتفاع مئات الأقدام في الهواء.وعللت المرأة فعلتها بأنها كانت غاضبة؛ لأنه لم يتم إبلاغها بالعمل قبل أن يبدأ فيه العمال.

وتُظهر اللقطات العمال معلقين بشكل غير مستقر بالقرب من الطابق 26 من المبنى بالقرب من بانكوك، ويطلبون من السكان فتح النافذة والسماح لهم بالدخول.وقال الكولونيل بونججاك بريشاكارونبونج، قائد شرطة باك كريت، إن المرأة البالغة من العمر 34 عامًا اعتقلت يوم الأربعاء بتهم تتعلق بمحاولة قتل وتدمير ممتلكات.وذكرت وسائل إعلام محلية أن المرأة نفت في البداية مسؤوليتها لكنها اعترفت بعد أن أرسلت الشرطة الحبل المقطوع لإجراء تحليل لبصمات الأصابع والحمض النووي.قال أحد العمال، وهو مواطن من ميانمار يُعرف باسم سونغ، إنه ورجلين آخرين كانوا ينزلون أنفسهم من الطابق 32 عندما أدركوا أنهم غير مستقرين وبدأوا في طلب المساعدة.ولم تذكر السلطات ما الذي دفع المرأة لقص الحبل، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنها كانت غاضبة على ما يبدو عندما ظهر عمال الطلاء خارج غرفتها، ولم تر إعلانًا من إدارة المبنى بشأن ذلك العمل.وتواجه المرأة التي زعمت أنها لم تكن تقصد قتل العمال، عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا إذا ثبتت إدانتها بمحاولة القتل.