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العثور على زورق نادر لشعب المايا القديم في هذه البلاد

Lebanon 24
30-10-2021 | 06:27
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قال مسؤولون يوم الجمعة إنه تم اكتشاف زورق خشبي كان يستخدمه شعب المايا القديم ويعتقد أن عمره يزيد على 1000 عام في جنوب المكسيك فيما يعد جزءًا من العمل الأثري المصاحب لبناء خط جديد للسكك الحديدية.

وعثر على الزورق النادر للغاية سليمًا تمامًا مغمورًا في بركة مياه عذبة في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية بالقرب من أطلال مدينة تشيتشن إيتزا ، بحسب وكالة رويترز.

وكانت مدينة تشيتشن إيتزا ذات يوم مدينة رئيسية إبان حضارة المايا، وتتميز بمعابد منحوتة بشكل متقن وأهرامات شاهقة.
 
وذكر بيان لمعهد الآثار المكسيكي إن طول الزورق يزيد قليلا على 1.6 متر وعرضه 80 سنتيمترا ومن المحتمل أنه كان يستخدم لنقل المياه من البحيرة أو في عروض إبداعية.

وتم العثور على الزورق أثناء قيام العمال بتفقد المنطقة المحيطة بالبحيرة بالقرب من جزء من مشروع السكة الحديد الذي سيربط المنطقة مع كانكون، التي تعد أكبر منتجع ساحلي في المكسيك.
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