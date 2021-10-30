منوعات

خلال مراسم دفن والدها.. فتاة تستعرض جسدها وكأنها في جلسة تصوير (صور)

Lebanon 24
30-10-2021 | 10:23
A-
A+
Doc-P-880891-637712114281633660.jpg
Doc-P-880891-637712114281633660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت فتاة أميركية، سلسلة من الصور، أثارت ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث بدت مبتسمة في ثوب أسود أمام نعش والدها.
 
 
وظهرت "الحزينة" على والدها، كما لقبوها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاين ريفييرا، في صور نشرت على موقع "إنستغرام"، وهي ترتدي فستانا أسود وكأنها في جلسة تصوير لعرض الأزياء.
 
 
 
وكانت ريفييرا، تقف أمام نعش والدها الذي كان مفتوحا وعليه العلم الأميركي، وقالت: "فراشة تطير بعيدا، ارقد بسلام يا والدي، كنت صديقي المفضل في الحياة التي عشناها معا".
 
وأثارت صور فستانها في مثل هذا الموقف، ردة فعل كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصفها البعض بـ"المريضة".

المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:57 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2021-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2021-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2021-10-30
08:00 | 2021-10-30
06:28 | 2021-10-30
06:27 | 2021-10-30
06:24 | 2021-10-30
06:13 | 2021-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website