خلال مراسم دفن والدها.. فتاة تستعرض جسدها وكأنها في جلسة تصوير (صور)

نشرت فتاة أميركية، سلسلة من الصور، أثارت ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث بدت مبتسمة في ثوب أسود أمام نعش والدها.

وظهرت "الحزينة" على والدها، كما لقبوها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاين ريفييرا، في صور نشرت على موقع "إنستغرام"، وهي ترتدي فستانا أسود وكأنها في جلسة تصوير لعرض الأزياء.

وكانت ريفييرا، تقف أمام نعش والدها الذي كان مفتوحا وعليه العلم الأميركي، وقالت: "فراشة تطير بعيدا، ارقد بسلام يا والدي، كنت صديقي المفضل في الحياة التي عشناها معا".

this Instagram model’s father passed away,,,, and she did a photo shoot with the open casket…. pic.twitter.com/u1EVNxaajz — Mac McCann (@MacMcCannTX) October 26, 2021

وأثارت صور فستانها في مثل هذا الموقف، ردة فعل كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصفها البعض بـ"المريضة".