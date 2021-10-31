منوعات

الثلج يكسو الصحراء... مشهد نادر في دولة عربية! (فيديو)

Lebanon 24
31-10-2021 | 00:28
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مشهد نادر، اكتست صحراء محافظة مرسى مطروح في أقصى شمالي مصر بالثلوج، ما دفع عشاق التصوير إلى توثيق هذا الحدث غير المعتاد.

وسقطت أمس السبت، أمطار مصحوبة بعاصفة بردية على مطروح، بحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: سبوتنيك
مواضيع ذات صلة
سكاي نيوز نقلاً عن وزارة البترول المصرية: البدء في مد خط غاز بالصحراء الغربية بإنتاج متوقع 15 مليون قدم مكعبة يومياً
lebanon 24
31/10/2021 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انفصال الممثل المصري عنها... الاعلامية اللبنانية الشهيرة تكشف: أوقف رقم هاتفي
lebanon 24
31/10/2021 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط الرعد والبرق.. محافظات مصرية تشهد هطول أمطار غزيرة
lebanon 24
31/10/2021 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر.. نقل نحو 30 سائحا للمستشفى بعد تعرضهم للتسمم
lebanon 24
31/10/2021 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

فيديو

ثلوج

صحراء

مصر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:30 | 2021-10-31
06:00 | 2021-10-31
04:00 | 2021-10-31
03:00 | 2021-10-31
00:45 | 2021-10-31
00:00 | 2021-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website