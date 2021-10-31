الثلج يكسو الصحراء... مشهد نادر في دولة عربية! (فيديو)

في مشهد نادر، اكتست صحراء محافظة مرسى مطروح في أقصى شمالي مصر بالثلوج، ما دفع عشاق التصوير إلى توثيق هذا الحدث غير المعتاد.وسقطت أمس السبت، أمطار مصحوبة بعاصفة بردية على مطروح، بحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.