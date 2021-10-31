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إعترافات فتاة قتلت والدها بمساعدة خطيبها... هذا ما قالته

Lebanon 24
31-10-2021 | 00:45
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تحقق نيابة حوادث حلوان الكلية المصرية، مع فتاة وخطيبها، لاتهامهما بقتل والدها، داخل مسكنه في منطقة كفر العلو.

وكان أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة حلوان، بالعثور على جثة مسن داخل شقته وكشف تقرير الطب الشرعى عن وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة الضحية (س - 19 سنة)، بالاشتراك مع خطيبها، وتم القبض على المتهمين، واعترفا بوضع مخدر للضحية للتخلص منه بسبب سوء معاملته لابنته، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات.
المصدر: اخبارك
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