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منوعات
بسبب طلبية دجاج خاطئة... كاد يقتل والده
Lebanon 24
31-10-2021
|
03:00
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فقد رجل من ولاية يوتا صوابه، وحاول إطلاق النار على والده، نتيجة عودة الأخير إلى المنزل بطلبية خاطئة من أجنحة الدجاج.
وأفادت قناة "إيه بي سي 4" أن المتهم، أليكا سوليافو (31 عاما) يواجه تهمة محاولة القتل وإطلاق النار بجرم من سلاح ناري، وذلك عقب محاولته قتل والده يوم الخميس الموافق 21 تشرين الأول الجاري.
وذكرت الشرطة في إفادتها أن سوليافو استعاد سلاحا ناريا، ووجه البندقية إلى والده، بعد أن تشاجر على أجنحة الدجاج.
وعندما اكتشف سوليافو أن الأجنحة ليست من النوع الذي يحبه، شعر بالضيق وبدأ في الجدال مع والده، وتوسل الأب ألا يُطلق نجله النار عليه عليه الرصاص، لكنه أطلق 3 رصاصات طائشة لم تصبه، استقر أحدها في غسالة أطباق أحد الجيران، وفقا لصحيفة "ستاندرد إكزامينر".
ونجح الأب في انتزع السلاح الناري من الابن في النهاية، وهرب من الشقة، بحسب مجلة "نيوزويك".
وبعد هروب الأب، فر ابنه أليكا سوليافو قبل وصول الشرطة إلى المكان، ولكن تم القبض عليهم لاحقا وتم احتجازه في سجن مقاطعة ديفيس في فارمنغتون بولاية يوتا.
المصدر: سبوتنيك
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