منوعات

دب يصطاد وعلا عملاقا (فيديو)

Lebanon 24
31-10-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-881042-637712685138847586.jpg
Doc-P-881042-637712685138847586.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رصدت عدسات الكاميرا حدثا استثنائيا صور لأول مرة قيام أنثى دب قطبي بمهاجمة وعل ضخم في "عالم لا ينتمي إليه" كلا الحيوانين الضخمين.

ويُظهر مقطع فيديو تم تسجيله بالقرب من محطة أبحاث في النرويج أنثى دب قطبي تطارد وعلا ضخما في البحر وليس على اليابسة، كما هو معتاد.
 
وسبحت أنثى الدب لمسافة كبيرة جدا خلف الوعل الكبير الذي حمل على رأسه قرون عملاقة، لكنها للأسف، لم تنفعه أمام خصمه الذي بدى أكثر خبرة في السباحة بالمياه الباردة، ليقع فريسه بيد أنثى الدب.
وبحسب موقع "fieldandstream"، تعتبر هذه الحالة أول دليل علمي موثق على أن الدببة القطبية يمكنها أن تفترس الوعل البالغ الكبير بنجاح.
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:30 | 2021-10-31
04:00 | 2021-10-31
03:00 | 2021-10-31
00:45 | 2021-10-31
00:28 | 2021-10-31
00:00 | 2021-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website