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23 جريحا... إصابات خطيرة وإطلاق نار بسبب سيارة!

Lebanon 24
31-10-2021 | 04:00
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أصيب حوالي 20 شخصا بمشاجرة واسعة وقعت في مدينة معان جنوبي الأردن، السبت، إثر خلاف بين شخصين بسبب اصطفاف سيارة.

وقال شهود عيان إن خلاف حصل بين شخصين بسبب طلب أحدهم من الآخر عدم اصطفاف المركبة قرب منزله، إلا أن الأخير رفض ووقعت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة.

ونقل أحدهم إلى المستشفى فما كان من الآخر، إلا أن جمع عدد من أقاربه ولحق بالمصاب إلى المستشفى وهناك تدخل أقارب كل طرف لتندلع مشاجرة واسعة استخدمت بها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والحجارة والعصي.

وأصيب بها حوالي 20 شخص وصفت حالة 3 منهم بالخطيرة وتم تحطيم معدات الطبية والنوافذ والأبواب داخل المستشفى.

وذكر الأمن العام الأردني أن مشاجرة وقعت بين عدد من الاشخاص داخل مستشفى معان الحكومي، حيث نقل إلى المستشفيات 11 إصابة من الطرفين.

ووقعت أضرار مادية بممتلكات المستشفى، بينما تم اعتقال عدد 9 من المشاركين في المشاجرة ويجري البحث عن آخرين.
المصدر: سكاي نيوز
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