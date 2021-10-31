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منوعات
أجسام غريبة في بعض الكواكب... ما القصة؟
Lebanon 24
31-10-2021
|
15:00
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أعرب رئيس "ناسا" بيل نلسون، ومدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، عن موقفهما من الأجسام الطائرة الخفية غير المتعرف عليها. وكان موقفهما منها جديا.
فيما قال دميتري روغوزين في صفحته على "فيسبوك": "كثيرا ما نشهد ظواهر وأجساما من الصعب تفسيرها من وجهة نظر العلم المعاصر".
وإنه أيّد بذلك موقف، بيل نلسون الذي أدلى يوم 19 تشرين الاول بحديث لمدير المركز السياسي في جامعة فرجينيا حيث قال:" تحدثُت مع الطيارين الذين رأوا بالفعل شيئا ما وتم توثيق ذلك برادارات".
وقد كثرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد بظهور أجهزة جوية غامضة وظواهر جوية غير متعرف عليها. وأبلغ عنها أكثر من مرة أفراد أطقم المدمرات وحاملات الطائرات والطيارون والتقطوا صورا فوتوغرافية وصوّروا فيديوهات بشأنها.
وقال، نلسون معلقا على تلك الفيديوهات التي أكد البنتاغون مصداقيتها:" ليس على الأرض خصما يمتلك مثل هذه التكنولوجيات". وكان قد أعلن في وقت سابق عندما عمل في لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي لشؤون القوات المسلحة أنه على علم بوجود أجسام وظواهر خفية، ثم تطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع بعد أن تولى رئاسة "ناسا".
فيما قال، روغوزين في مدونته التي نشرها صيف عام 2021، أي بتوقيت تصريح نلسون، معلقا على هذا الموضوع:" إذا دار الحديث عن انطباعاتي الشخصية فإنني أعتبر أن الكون لا نهائي في الزمن والفضاء. لذلك فإن فرص وجود حياة في الكون لا نهائية كذلك. وليس من الضروري أن تكون تلك الحياة شبيهة بحياة الإنسان. وقد تكون هناك خلايا وفيروسات ونبتات إلى جانب مخلوقات حية عاقلة.
(اكسبريس)
المصدر: اكسبرس - روسيا اليوم
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