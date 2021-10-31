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فيديوهات مرعبة... مشاجرة دامية بين طالبين في جامعة عربية!

Lebanon 24
31-10-2021 | 09:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين طالبين بجامعة الإسكندرية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، أثارت غضبا واسعاً وذعرا.

فقد تضمنت الفيديوهات لقطات لعراك بأسلحة بيضاء بين طالبين أمام مجمع الكليات بجامعة الإسكندرية، بجانب صورة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، حيث طعن طالب زميله بسكين في رقبته ليسقطه غارقاً بدمائه.
 
المصدر: العربية
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