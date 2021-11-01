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برجك اليوم

Lebanon 24
01-11-2021 | 00:00
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الحمل
تحاصر في بداية الشهر مشكلة قانونية، وتدرس بعض الظروف والاوضاع التي تجبرك على قبول بعض التصرفات من دون اعتراض
الثور
قد تشتبك مع الشركاء أو المسؤولين في العمل، وظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك، واحذر الخلاف والجدال
الجوزاء
تشتد المشاعر الصادقة في اليوم الاول من الشهر، فتستفيد من خبرة ما او من حظوظ
السرطان
يوم واعد فالقمر في العقرب يوفر لك طاقة كبيرة ويدعوك إلى الحفلات وتلبية الدعوات ويعدك بمشروع كبير في طريقه إليك
الأسد
 يوم مناسب لإعادة تقييم الأمور والقرارات، فلا تستعجل قراراً، ولا تعرّض مصالحك للأخطار
العذراء
تجد نفسك أمام مشكلات لا بد من حلها إن على الصعيد المهني أو على الصعيد العائلي
الميزان
يتحدث هذا اليوم عن عائداتك ومصاريفك وأموالك، فتنكبّ عليها مركّزاً على هذه الناحية
العقرب
تشكل الشمس في برجك مثلثاً جيداً مع نبتون في منزلك الخامس، ما يتحدث عن فرص جيدة ونجاح في أي عمل تسعى إليه
القوس
تبدو مقبلاً على الدنيا، مرتاحاً إلى التطورات، ملاحقاً الأحداث التي تتزاحم وتحثّك على العمل والانطلاق
الجدي
 يبدأ الشهر مع تناغم بين فينوس ومركور والشمس في منزلك الحادي عشر، ما يعني مشروعاً جديداً حاملا إليك بشرى سارّة
الدلو
يناسبك هذا اليوم ويجعلك مرتاحًا للاجواء إذ قد يؤدي أحد الزملاء دوراً في سير الأمور
الحوت
تستغلّ جاذبيتك لإقناع بعض العاملين معك بوجهة نظرك، فتحقق صفقات لافتة طال انتظارها
 
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