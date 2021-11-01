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نزف حتى الموت... وفاة رجل نطحه ثور

Lebanon 24
01-11-2021 | 06:00
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ذكرت السلطات الإسبانية، الأحد، أن رجلا يبلغ من العمر 55 عاما نزف حتى الموت، بعدما أصابه ثور في ساقه خلال مهرجان الركض مع الثيران.


وأعلنت بلدية أوندا، في مقاطعة كاستيلون شرقي إسبانيا، تعليق فعاليات الأحد والأخير من المهرجان السنوي بعد حادث السبت.

وقال موقع ليفانتي الإخباري المحلي، إن الرجل نقل إلى مستشفى قريب، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه.
وتمثل هذه أول حالة وفاة معلنة خلال مهرجان الركض مع الثيران منذ عودة المهرجانات إلى العديد من البلدات في جميع أنحاء إسبانيا بعد فترة توقف فرضتها الجائحة.

ورغم الخسائر العرضية، والمعارضة الواسعة من جماعات حقوق الحيوان، فإن هذه المهرجات تظل تقليدا شائعا.
وأشار الموقع إلى إصابة شخصين آخرين خلال سباق ثيران مماثل في بلدة أخرى.

والحدث الأكثر شهرة على الصعيد الدولي هو مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، والذي كان يقام سنويا قبل الجائحة ويضم ثمانية سباقات في أيام متتالية عبر شوارع المدينة الشمالية الضيقة المرصوفة بالحصى، والذي يتوقع أن يقام في تموز 2022، بعد توقف دام عامين.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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