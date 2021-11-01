مع بدء الأمطار... نصائح لمنع انزلاق السيارات على الطرقات

بدأت الأمطار وبدأ معها الانزلاقات على الطرقات وارتفاع نسبة حوادث السير، لكن هل تعلمون أن يمكن التخفيف من نسبة هذه الحوادث؟ إليكم خطوات ونصائح لمنع انزلاق مركبتك.

-التقليل من السرعة أثناء القيادة،ما يضمن السلامة على الطرقات، ويمنع حدوث أي مفاجئات قد تظهر لك.

-حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين السيارات الأخرى، فذلك يضمن السيطرة الجيدة على المركبة، وخاصة إذا تفاجأت بأي طارئ، ودست على المكابح وحدث الانزلاق، فتكون مسافة الأمان كافية للسيطرة مجدداً على السيارة.

-تخفيض السرعة تدريجياً، وذلك من خلال الدعس بلطف على دواسة المكابح، وخاصة على المنعطفات والمنحدرات والأرضيات المائلة.

-إذا حصل وفقدت السيطرة على السيارة، ركز نظرك على الطريق فقط.

-تفقد المكابح وجودتهم بشكل دائم كل فترة معينة من الزمن، واستبدل التالف منها ولا تتأخر في ذلك.



-ابتعد عن السير على المسطحات المائية، وفي مناطق الانجماد والثلوج.



-تفقد إطارات السيارة وسلامتها قبل بدء الامطار وفصل الشتاء.

-تفقد نظافة الزجاج الأمامي للسيارة، واذا كانت المساحات الأماميات للمركبة تعمل بشكل سليم.

-الانتظار على الأقل 15 دقيقة بعد نزول المطر في فصل الشتاء، حتى تغتسل الشوارع بالشكل الصحيح من الأتربة والمواد النفطية والزيوت.

-الابتعاد عن استعمال المكابح قدر الإمكان والاستعاضة عنها بالغيارات العكسية.

-الحرص على تشغيل المصابيح أثناء القيادة في النهار، للحصول على أفضل رؤية ممكنة وخاصة في حال عدم وصول اشعة الشمس إلى الأرض، بسبب الغيوم المتراكمة فوق بعضها.

-تجنب بعض السلوكيات التي قد تشتت تركيز السائق من استعمال الهاتف والقراءة وغير ذلك.