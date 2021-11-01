هذه الأبراج ستكون الأكثر حظا في شهر تشرين الثاني.. هل أنت من بينهم؟

الأشخاص المحظوظون هم الأشخاص الأكثر صبراً وانضباطاً في مساعيهم لتحقيق أهدافهم، والأكثر مثابرة في تنفيذ المهام والأعمالِ التي توكل إليهم، ولكن ووفقاً لعلماء الفلك، هناك 7 أبراج تُعتبر الأكثر حظاً في شهر تشرين الثاني 2021. فمن هي هذه الأبراج، وهل أنت واحد منهم؟

برج الحمل

يكون شهر تشرين الثاني 2021، أفضل بكثير من الشهرالماضي. ينتظرك بدايات جديدة، وتصالحات مع نفسك ومع شريكك، ويكون لديك القدرة على إتخاذ خطوات جدية وقوية جداً. وتُعتبر الأيام الأخيرة من الشهر هي الأيام الأكثر حظاً بالنسبة لك.

برج الجوزاء

يدعمك الفلك ويكون لديك خطوات جديدة وبدايات مهمة واستكمال لأمور وأشياء بدأت بها سابقاً ولم تكملها. لديك ايضاً إنتصار على أعداءك أو على أشخاص يكنّون لك الكره والضغينة. تكون متميزاً وقوياً في الأمور العاطفية. ومن حسن الحظ، تصب في مصلحتك كل الخطوات التي يعتمدها الآخرين ضدك، وبفضلها تتقدم إلى الأفضل.

برج السرطان

تبدو الامور التي كانت معقدة وصعبة، سهلة جداً. ويزول القلق وتشعر بالطمأنينة تجاه مسألة تخص أحد الأبناء. ينتظرك الكثير من البدايات الجميلة والتصالحات الكثيرة. تتلقى أخباراً جيدة وسارة وإيجابية بشكل لم تكن تتوقعه أبداً. لديك افراح كثيرة، ودعماً كبيراً، وأحداث مفرحة. كما تنتهي كل المشاكل الصحية وتكون نتائج تحاليلك إيجابية جداً. تدعمك الشمس والمريخ كثيراً، وتتوفر لديك راحة نفسية كبيرة جداً مع تواجد كوكب الزهرة في برج الجدي.

برج العذراء

لديك تقدماً كبيراً جداً على الصعيد العاطفي وخاصةً بعد تاريخ السادس من شهر تشرين الثاني 2021، وقد تتم علاقة أو يحصل خطوبة أو زواج. تزول كل الخلافات العاطفية وتسيطر أجواء من الهدوء والمحبة. تكون محظوظاً جداً إذا كنت مرتبطاً بأحد من الأبراج الترابية أو المائية. يكون تواصلك مع الآخرين جيد جداً ويكون لديك الجرأة في التعامل مع من حولك وبمعنويات مرتفعة جداً.

برج الميزان

يكون الحظ حليفك في شهر تشرين الثاني 2021، وتقدم كبير جداً على الصعيد المهني. تتلقى دعماً مالياً ولديك مكاسب قضائية وإنتصارات ومكافآت مالية، وقد تحصل على عمل جديد براتب شهري أفضل. وإذا كنت تعمل في مجال الإستثمارات فينتظرك نجاحاً قوياً جداً. ستمتلك القدرة على إثبات نفسك بشكل قوي والحصول على كل ما ترغب به. تكون الأمنيات مستجابة، وتتمتع بإستقرار عاطفي، وتخيم الأجواء الرومانسية، وتخف المسؤوليات.

برج العقرب

مع تواجد الشمس في برج العقرب وتأثير الكواكب الداعمة لبرج العقرب بعد تاريخ السادس من شهر تشرين الثاني 2021، يكون لديك تقدماً ملحوظاً وأخباراً سارة في الامور المهنية. تكون قادراً على تعويض كل ما فاتك بطريقة رائعة جداً. تتواصل بشكل قوي على الصعيد العاطفي، ويحصل توطيد في العلاقات العاطفية، كما تكون نسبة الرجوع إلى الماضي مرتفعة جداً. ينتظرك خطوات مهنية جيدة جداُ وتقدم كبير جداً يتخلله أجواء وعروضات جديدة مما يوفر لك إثبات قدراتك أكثر. تتسلط الأضواء عليك وتكون ثقتك بنفسك عالية جداً. تسيطر عليك روح التحدي والتفاؤل.

برج الجدي

يُعتبر برج الجدي من أكثر الأبراج حظاً بسبب التأثيرات العاطفية الجيدة وبسبب تواصلك الجيد مع الآخرين، وعلاقات الصداقة الوطيدة. لديك لقاءات وزيارات وأخبار سارة تتعلق بعرض مهني أو حتى حب من خلال تواصلك مع اصدقاؤك الجدد. ويكون شهر تشرين الثاني 2021، أفضل بكثير من شهر كانون الاول 2021، بالنسبة لك.