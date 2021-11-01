23
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
خفاش يفوز بمسابقة طائر العام في نيوزيلندا
Lebanon 24
01-11-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز نوع من الخفافيش بلقب مسابقة طائر العام السنوية في مفاجأة كبيرة لطيور نيوزيلندا، حيث يصنف من الثدييات البرية الأصلية الوحيدة في البلاد.
أجرت "فورست آند بيرد"، التصويت لطائر العام، ليفوز "الخفاش طويل الذيل"، أحد اثنين من الخفافيش في البلاد وواحد من أندر الثدييات في العالم. ويصل حجمه لحجم الإبهام وحجم النحلة عند ولادته.
هذا وأغلق التصويت ليلة الأحد، والذي كان مناسبًا بمناسبة عيد الهالوين. أعلنت ليسي هيثلر من مجموعة "فورست آند بيرد" عن الفائز يوم الاثنين.
وقالت إن الخفاش حصل على 3000 صوت، مضيفة أن مسابقة هذا العام حصلت على أكبر عدد من إجمالي الأصوات في تاريخ المسابقة البالغ 17 عامًا. قالت: "حصلنا على 58 ألف صوت وهم جاؤوا من جميع أنحاء العالم".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظا في شهر تشرين الثاني.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظا في شهر تشرين الثاني.. هل أنت من بينهم؟
04:23 | 2021-11-01
01/11/2021 04:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة "اشتراك المولدات" ترتفع بقوّة.. هذه قيمتها الجديدة
Lebanon 24
تسعيرة "اشتراك المولدات" ترتفع بقوّة.. هذه قيمتها الجديدة
05:47 | 2021-11-01
01/11/2021 05:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
محل لبيع "الفلافل" يودع زبائنه (صورة)
Lebanon 24
محل لبيع "الفلافل" يودع زبائنه (صورة)
08:44 | 2021-11-01
01/11/2021 08:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإتصالات" تعدل تعرفة المكالمات الدولية.. وهذا ما أعلنته عن "واتساب"
Lebanon 24
"الإتصالات" تعدل تعرفة المكالمات الدولية.. وهذا ما أعلنته عن "واتساب"
13:37 | 2021-11-01
01/11/2021 01:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نصحوه فلم يتعظ... فحصل ما حصل
Lebanon 24
نصحوه فلم يتعظ... فحصل ما حصل
03:00 | 2021-11-01
01/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
17:00 | 2021-11-01
صحيفة تكشف عن قيمة مجوهرات الملكة إليزابيث
15:00 | 2021-11-01
لهذا السبب... انتبه من الملابس الجديدة
10:00 | 2021-11-01
دروس "غريبة وعجيبة"... اليكم التفاصيل
09:53 | 2021-11-01
مأساة جديدة سببها التنمّر في المدرسة... فتاة ألقت بنفسها من مبنى سكني مؤلف من 14 طابقا
09:30 | 2021-11-01
اختراعات ابتكرتها نساء لكنها نسبت إلى رجال... ما هي؟
09:00 | 2021-11-01
القاء قنبلة مولوتوف في احدى المطاعم... وهذا ما حصل!
فيديو
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
12:00 | 2021-11-01
02/11/2021 00:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سجنها لـ10 سنوات.. الفنانة الشهيرة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن تعذيب العاملات (فيديو)
Lebanon 24
بعد سجنها لـ10 سنوات.. الفنانة الشهيرة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن تعذيب العاملات (فيديو)
08:25 | 2021-11-01
02/11/2021 00:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن محاولته الانتحار... هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن محاولته الانتحار... هذا ما قاله (فيديو)
09:00 | 2021-10-31
02/11/2021 00:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact