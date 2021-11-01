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بقنبلة مولوتوف... شاب يضرم النار في مطعم! (فيديو)

Lebanon 24
01-11-2021 | 08:10
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ألقي القبض على مشتبه به بتهمة إلقاء قنبلة مولوتوف على مطعم في منطقة بروكلين. والتقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو أظهر شخصا وهو يفتح باب المطعم ليشتعل فجأة ويهرع العاملون هربا للنجاة بحياتهم.

وذكرت قوات الإطفاء في مدينة نيويورك الأميركية في بيان أن المشتبه به اسمه جويل مانغل (38 عاما)، مشيرة إلى أنه مشتبه بإلقاء "قنبلة مولوتوف" في جادة "نوستراند" ببروكلين.

وأشارت القوات إلى أنها استجابت على الفور لبلاغ حول وقوع حريق في المطعم في الساعة السابعة والنصف صباح الأحد، وأنها وفرت المساعدة الطبية لشخص أصيب بجروح بسيطة.
 
المصدر: أخبار الان
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