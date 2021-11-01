مأساة جديدة سببها التنمّر في المدرسة... فتاة ألقت بنفسها من مبنى سكني مؤلف من 14 طابقا

أفادت صحيفة "المجلس" الكويتية بأن فتاة كويتية في منطقة الفنطاس في جنوب الكويت، انتحرت بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة.



وقالت الصحيفة إن الفتاة رمت نفسها من بناية مؤلفة من 14 طابقا، مشيرة إلى أن الفتاة الكويتية والدتها آسيوية وعمرها 15 عاما، وقصدت إحدى العمارات، بعد حالة نفسية سيئة دفعتها إلى إنهاء حياتها.