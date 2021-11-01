منوعات

مأساة جديدة سببها التنمّر في المدرسة... فتاة ألقت بنفسها من مبنى سكني مؤلف من 14 طابقا

Lebanon 24
01-11-2021 | 09:53
A-
A+
Doc-P-881515-637713790380522493.jpg
Doc-P-881515-637713790380522493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "المجلس" الكويتية بأن فتاة كويتية في منطقة الفنطاس في جنوب الكويت، انتحرت بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة.

وقالت الصحيفة إن الفتاة رمت نفسها من بناية مؤلفة من 14 طابقا، مشيرة إلى أن الفتاة الكويتية والدتها آسيوية وعمرها 15 عاما، وقصدت إحدى العمارات، بعد حالة نفسية سيئة دفعتها إلى إنهاء حياتها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
17:00 | 2021-11-01
15:00 | 2021-11-01
12:00 | 2021-11-01
10:00 | 2021-11-01
09:30 | 2021-11-01
09:00 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website