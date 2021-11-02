الحمل



قد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدراتك

الثور

لا تكن لئيماً مع الشريك في تعاطيك معه، فقد يفاجئك بتصرف مماثل غير متوقع

الجوزاء

قدرتك على التكيف مع أجواء العمل الجديدة من شأنها أن تسهم في فرض حضورك بقوة

السرطان

لا تتصرف مع الشريك بجفاء، التطورات كثيرة في العلاقة بينكما بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً

الاسد

لا تتذمر من عدم تنفيذ طلباتك في ما يخص الطعام، فاللائحة واضحة حفاظاً على صحتك

العذراء

يهدّد بعض الأحداث وضعك المهني الذي يشهد انقلابات، على إثر بعض التصرّفات التي تصدر عنك، وينتهي الأمر بنتائج جيدة

الميزان



تتلقى خبراً مهماً يتعلق بالشأن المالي من ديون واستحقاقات وسلفة أو أوضاع مصرفية، وإشكالات أو قضايا لها علاقة بقضية تمويل او شراء

العقرب

يسهل أمامك الاتصالات ويجعلك أكثر إقبالاً على الدنيا وانفتاحاً على الآفاق الجديدة

القوس

تكون جريئاً في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح

الجدي



يسهل أمامك هذا اليوم الاتصالات ويغمرك بمعنويات قوية، وخصوصاً أنّ الأيّام المقبلة قد تكون غير محسوبة النتائج وتخبّئ مفاجآت

الدلو



يسهل لك هذا اليوم التعاطي مع الزملاء ويعزز مكانتك لديهم، وتنجح في ترتيب بعض الأمور

الحوت