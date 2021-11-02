بُشرى سارة لمواليد هذه الأبراج مع حلول الشتاء.. هل أنت من بينها؟

قد يتلقى مواليد 4 ابراج بشرى سارة مع حلول الشتاء. وقد يرتبط هذا بمجرى الحياة الاجتماعية او العاطفية او ربما المهنية او المالية. ويمكن ان يكون هذا نتيجة عمل وجهد تم بذله في اوقات سابقة. كما يمكن ان ينجم عن الحظ السعيد وعن بعض الظروف المؤاتية او عن الاستفادة من بعض الفرص المناسبة والمفاجآت غير المنتظرة.

مواليد 4 ابراج يتلقون بشرى سارة مع حلول الشتاء:

الحمل

عاش مولود الحمل في فترة سابقة الغربة عن ذاته. وهذا يرتبط بتغييرات طرأت على حياته وجعلته لا يعلم فعلاً من يكون ولا يستطيع تحديد هويته الخاصة. لكن يبدو انه قد يتمكن في المرحلة المقبلة من التقاط انفاسه ومن الامساك مجدداً بزمام الامور. فقد يبدأ بالشعور بالاستقرار. بل من الممكن ان تحدث بعض التقلبات الايجابية لديه. ويمكن ان يتمثل هذا في ترقية في مجال عمله او في حصوله على دعم مادي او في تحقيق احد افراد اسرته النجاح.

الاسد

يمكن مولود الاسد ان يكون من الرابحين في المرحلة المقبلة وخصوصاً على المستوى المالي. فبعد ان استخف المحيطون به بإنجازاته، من الممكن ان يفاجئ الجميع بتحقيق ما لا ينتظرونه. وقد تظهر عليه علامات الرخاء والارتياح. الا ان هذا قد يجذب اليه بعض العيون الحاسدة. ولهذا من الضروري ان يتوخى الحذر في كل ما يفعله. كما عليه ان يخطط جيداً للأيام المقبلة كي لا يرتكب اخطاء يمكن ان تؤدي الى خسارته كل الانجازات التي حققها.

الميزان

من الممكن ان يحصل مولود الميزان اخيراً على الفرصة المهنية التي انتظر توفرها منذ مدة طويلة. وقد يتم هذا من خلال اتصال هاتفي غير منتظر او نتيجة جهد بذله في اوقات سابقة. ولهذا قد يشعر بأنه حصد ما زرعه في السنوات الاخيرة وأن تلك الجهود لم تذهب سدى. ومن الممكن بناء على ذلك ان يحقق ربحاً مادياً وان ينتقل على مستوى حياته الاجتماعية من ضفة الى اخرى افضل. كذلك قد يتمكن من تحقيق بعض احلامه الخاصة ومن تعزيز علاقته بشريك حياته.

القوس

يعتبر من مواليد 4 ابراج قد يتلقون بشرى سارة بحلول الشتاء. فقد يتمكن احدهم من الوفاء بوعده له. وقد يتوصل بناء على ذلك الى الحلول لبعض المشاكل العالقة منذ سنوات كثيرة. كذلك يمكن ان يعيش حالة من الدهشة بسبب تخلصه من بعض المعوقات التي وقفت لوقت طويل امام نجاحه. كذلك يمكن ان يتوقف بعض الاشخاص المحيطين به من التدخل في حياته. وهذا ما يمكنه من السير الى الامام ومن تحقيق بعض امنياته. كذلك قد تشهد حياته العاطفية منعطفاً مهماً يمكن ان يساعد على حدوث انقلاب ايجابي بعد المرور بمرحلة مفصلية صعبة. وهكذا يمكن ان يكون مولود القوس من مواليد 4 ابراج قد يتلقون بشرى سارة مع حلول الشتاء في جوانب عدة من حياتهم.