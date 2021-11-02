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في هذا البلد... فنجان القهوة بـ 700 دولار

Lebanon 24
02-11-2021 | 05:31
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تلاحق الشرطة المجرية أصحاب النزل في بودابست بسبب فرض أسعار باهظة على السياح بشكل منهجي.

وفي إحدى الحانات بوسط المدينة، ألقى المحققون القبض صاحبة حانة وابنها بعد أن طالب نادل يعمل بالحانة سائح ألماني بدفع ما يصل إلى 210 آلاف فورنت مجري (700 دولار) ثمناً لفنجان من القهوة، وهددوه عندما رفض الدفع.

وذكرت الشرطة يوم الأحد أن صاحبة المطعم وابنها قيد الحجز حالياً وسيمثلا أمام قاضي التحقيق.

وقالت الشرطة إن السائح المعني أفاد بأن النادل كان يقدم له باستمرار مشروبات لم يطلبها. وعندما رفض دفع المبلغ المرتفع، هددوه بالاتصال بالشرطة وتوجيه الاتهام له.

وظهرت شكاوى حول عمليات سرقة في بودابست باستخدام هذه الطريقة مراراً وتكراراً في منتديات السياحة عبر الإنترنت.

وفي هذه الواقعة، كانت الشرطة تحقق بشأن هذه الحانة منذ فترة طويلة وتمكنت من القبض على أصحابها في حالة تلبس.
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