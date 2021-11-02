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خبيرة تكشف عن الأخطاء التي يرتكبها الجميع في الغسيل!

Lebanon 24
02-11-2021 | 15:00
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كشفت خبيرة أميركية في الأجهزة المنزلية عن أخطاء يرتكبها الجميع وتتسبب في رائحة كريهة للملابس بعد إخراجها من الغسالة.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثته رينيه دوهايم اختصاصية الأجهزة المنزلية في ولاية كونيتيكت الأمريكية على "تيك توك"، حصد 8 ملايين مشاهدة، بحسب موقع "ماكو".

وفي الفيديو ترد دوهايم على معلقة سألت عن أسباب خروج مناشفها من الغسالة برائحة كريهة.

وتوضح الخبيرة أن معظم سوائل الغسيل مناسبة للغسالات الفعالة التي تم تصنيعها على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، وهي مركزة جدا.
 
لذلك، على حد قولها، يكفي استخدام مقدار ملعقة أو اثنتين من سائل الغسيل.

وتقول إنه عند استخدام كمية أكبر، تواجه الماكينة صعوبة في شطف السائل الزائد وتتكون الرواسب في الجهاز مما يتسبب في الرائحة الكريهة للملابس.

وتوصي بملء نصف أو ثلاثة أرباع أسطوانة الغسالة فقط بالملابس المتسخة، وإلا فإن عملية الغسيل ستكون غير فعالة.
المصدر: سبوتنيك
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