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فيديو متداول يثير موجة غضب عارمة... معلم يضرب طفلا!

Lebanon 24
02-11-2021 | 07:15
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تمكن الأمن المصري من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتداء معلم على أحد الأطفال بمنطقة كفر الشيخ.

وفي التفاصيل، تلقى مركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز وحفيده ذي 7 سنوات، أفاد بتضرره من معلم مقيم بذات العنوان لتعديه على حفيده بالضرب دون إحداث إصابات، في أثناء تلقيه درسا بمنزل المشكو في حقه، وفق موقع "القاهرة 24".

وأثار مقطع الفيديو موجة غضب واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما اعتبروه  إهانة وتعديا على الطفل.


واستطاعت القوى الأمنية من ضبط المعلم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
المصدر: روسيا اليوم
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