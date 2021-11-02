تنمّروا عليه... 3 طلاب يذبحون زميلهم في مدرسة ثانوية!

شهدت محافظة كفر الشيخ المصرية حادثة بشعة، إثر قتل طالب في المرحلة الثانوية على يد زملائه بعد تنمرهم عليه والشجار معه.في التفاصيل، تعرض الطالب إلى إصابة بجرح قطعي في الرقبة على يد ثلاثة من زملائه في المدرسة، وفق إدارة البحث الجنائي.وحاول الضحية الدفاع عن نفسه إلا أن أحد الطلاب قام بكسر زجاجة واستخدامها لطعنه في الرقبة.إلى ذلك، حاول الطالب الهروب منهم، لكنه سقط بعد أقل من 10 أمتار غارقاً في دمائه.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية أن مرتكبي هذا الحادث هم زملاء القتيل بالصف الثاني الثانوي.وتم القبض عليهم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.