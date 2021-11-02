اشترى صقر "الشاهين" بـ 450 ألف دولار...(صورة)

اشترى تاجر ليبي صقرًا نادرًا من نوع "أبحرية" بمبلغ وصل لـ450 ألف دولار، في مزاد علني أقيم في مدينة طبرق.



وقال التاجر محمد السعداوي القطعاني، في تصريح لموقع "بوابة الوسط"، إن مجموعة من الصيادين تمكنوا من صيد طائر الشاهين، والذي يعرف محليًّا بـ"أبحرية"، وهي أنثى الطرشون، وذلك بالقرب من بئر الدويدار جنوب مدينة طبرق.

🚨مزاد ابحرية #طبرق الله يبارك سعرها 2 مليون وربع .. 2.250.00 دينار ليبي.



اغلى طير حر يباع في #ليبيا pic.twitter.com/acVh3CRt58 — محمد العبيدي 🎼 (@mohammed12d5) October 31, 2021

وأضاف قائلًا: "قمت بشرائها بـ مليونين و250 ألف دينار، (ما يعادل 450 ألف دولار)، وهذا السعر يعتبر الأول في الوطن العربي، بحكم أنني متابع لساحة الطيور بالخليج".



وحول حجم الطير قال القطعاني: "مقاس الطائر هو المقاس المطلوب 16*16، ويصل وزنه لـ1250 غرام، ولون الريش من جهة الصدر أبيض، وهو ما يميز هذا الطير".