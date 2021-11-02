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شاب انتحل شخصية ممرضة لهذا السبب

Lebanon 24
02-11-2021 | 13:42
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تعرض أحد سكان ضواحي موسكو إلى عملية نصب كان وراءها شاب نيجيري، كان قد استخدم حسابًا مزيفًا على الإنترنت.

وتعود أحداث القصة إلى فترة الحجر الصحي، حيث قام شاب نيجيري يُعرف باسم نايي فريد، يبلغ من العمر 35 عامًا، بانتحال شخصية مزيفة، وهو كان قد حضر إلى روسيا خلال فترة المونديال وبقي فيها، ليتزوج من فتاة ويتعلم اللغة الروسية.

وخلال فترة الحجر الصحي، قام بوضع ملف شخصي على أحد مواقع التعارف، لفتاة أميركية تدعي أنها تعمل في سوريا.

وقام شاب روسي باسم ميشا، بمراسلتها وليخبره الشاب النيجيري الذي انتحل دور الممرضة الأميركية، بأن لديه أشياء ثمينة ولا يثق بإمكانية إرسالها إلى أميركا ويرى من الأفضل له إرسالها إلى روسيا.

وطلب من ميشا استلام الطرد الذي سيرسله ليوافق الشاب الذي استدان المبلغ من أصدقائه، ويرسل له عنوانه وسرعان ما اتصل الساعي ليحول له المبلغ، إلا أن الطرد لم يصل ليعود الساعي ليطلب مبلغ ألفي دولار، ويذهب بعدها ميشا إلى الشرطة لتقديم بلاغ.
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