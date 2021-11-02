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شاب صيني سخر من الشرطة فهكذا كان عقابه (صورة)

Lebanon 24
02-11-2021 | 17:00
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احتجزت السلطات الصينية رجلًا لمدة تسعة أيام، بعدما أرسل صورة مركبة ساخرة "Memes" إلى دردشة جماعية إلكترونية، والتي اعتُبرت مسيئة للشرطة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

لي، الذي عُرف باسم عائلته فقط، أرسل الصورة المرفقة بتعليقات ساخرة (ميم) على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويشات"، حيث كان يشكو من إجراءات الوقاية المحلية ضد الوباء في أواخر الشهر الماضي، وفقا للسلطات ووسائل الإعلام الحكومية.
 
تتبنى الصين سياسة لمكافحة العدوى لا هوادة فيها، والتي دفعت المسؤولين إلى إعادة فرض عمليات الإغلاق وإجراءات الطوارئ الأخرى في الأسابيع الأخيرة في محاولة للحد من انتشار الفيروس، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونشرت الشرطة في مدينة كينغتونغشيا، في منطقة نينغشيا، لقطة شاشة للرسائل النصية الخاصة بـ"لي" على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، لكنها حذفت المنشور لاحقًا.

وأرسل لي "ميم" يظهر فيه كلبًا يرتدي قبعة شرطة، ويحمل الشارة الخاصة بهم ويشير إلى الكاميرا، وهي صورة شائعة تم استخدامها على نطاق واسع عبر الإنترنت من قبل، مع وجود اختلافات في بعض الأحيان في المعنى أو التوصيف أو حتى بعض التعديلات على ملابس الكلب.
 
 
وكشفت صحيفة "ذا بيبر" الحكومية تفاصيل الواقعة التي أثارت قلقًا في الصين، مع وسم سجل 170 مليون مشاهدة، حيث احتج الكثيرون على معاقبة لي، قائلين إن استخدام النكات على الإنترنت لا يجب أن يكون سببًا للاحتجاز من قبل الشرطة.
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