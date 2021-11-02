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اكتشاف أول معصرة نبيذ بالشرق الأوسط في هذه البلاد... (فيديو)

Lebanon 24
02-11-2021 | 14:00
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 اكتشف علماء آثار ما يعتقد أنها أول وأقدم معصرة نبيذ في شمال بلاد ما بين النهرين (معظم العراق الحالي).

ويعود تاريخ معصرة النبيذ المكتشفة إلى أكثر من 2700 عام، وتعود إلى زمن الإمبراطورية الأشورية.
 
ويعتقد أنها أنشئت بالتزامن مع الزيادة الهائلة في الطلب على النبيذ بين النخب الإمبراطورية الحاكمة في آشور، وفقًا لرويترز.

وكانت آشور، وهي واحدة من أقدم الإمبراطوريات في العالم، تقع في الجزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين، معظم العراق الحديث وكذلك أجزاء من إيران والكويت وسوريا وتركيا.

وقال دانييل موراندي بوناكوسي، أستاذ آثار الشرق الأدنى في جامعة أوديني ومدير مشروع أرض نينوى الأثري في كردستان العراق: "هذا كشف أثري فريد، لأن هذه أول مرة يتمكن فيها أثريون من تحديد منطقة لإنتاج النبيذ في شمال بلاد ما بين النهرين".

ويتضمن الكشف 14 منشأة منحوتة في الجبل، واستُخدمت الأحواض العلوية ذات الشكل المربع لعصر العنب بالأقدام واستخراج العصير الذي كان يتدفق في أحواض دائرية سفلية.

وبعد ذلك يتم جمع عصير العنب في جرار حيث كان يتم تخميره ثم بيعه على نطاق واسع.
 
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