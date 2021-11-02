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سيدة تنقذ نجلها من الموت بأعجوبة (فيديو)

Lebanon 24
02-11-2021 | 14:04
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو شاهده أكثر من 11 مليون شخص، لسيدة تنقذ نجلها من الموت بأعجوبة من الصعق الكهربائي.
 
 
 
ويظهر في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان: "أم تنقذ ابنها من الصعق بالكهرباء وتمسك سلك الكهرباء مكانه" طفل تجاوز الـ 10 أعوام من عمره أمام محل بقالة صغير بالقرب من ركن الشيبي خارجه حيث يمسك فجأة سلكًا كهربائيًّا عن طريق الخطأ ليقع في الأرض على الفور وهو ما زال ممسكًا به، حتى تسمع والدته صراخه فتخرج من داخل المحل لتمسك منه السلك مسرعة و ملقية إياه على الأرض ثم تقوم باحتضان الصبي لتهدئته.

 وقالت منى بديع، والدة الطفل مازن، إن ابنها اعتاد على فتح السوبر ماركت و"عندما أمسك الباور الخاص بالتنظيف تعرض لصعق كهربائى بسبب سلك مكشوف وسقط على الأرض، ووقتها وجدته ممسكًا السلك وقمت بسحب السلك وحضنها وأدخلته داخل السوبر ماركت".

وأوضحت والدة الفتى، أنها خرجت على صوت ابنها بعد تعرضه للصعق الكهربائى، وقد تعرض لإصابات فى الجسم نتيجة السقوط، وفى اليوم السابق تعرض لكسر فى أحد أصابعه.

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