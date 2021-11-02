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نشر رقم زميله في مواقع التواصل مع ألفاظ "خادشة"...ماذا كانت نتيجة فعلته؟

Lebanon 24
02-11-2021 | 14:28
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حكمت محكمة في السعودية بالسجن لمدة 8 أشهر على مواطن قام بنشر رقم هاتف زميله في مواقع التواصل الاجتماعي وقذفه فيها بألفاظ خادشة بمدلولات لا أخلاقية.
 
وفي التفاصيل، أقدم شخص بالانتقام من زميله في العمل، بنشر رقمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقذفه فيها بألفاظ "خادشة" بمدلولات لا أخلاقية، حيث قام المدعي بتقديم شكوى على زميله مفادها أن المدعى عليه قام بتلك الأعمال.

وعند توجيه الاتهام له، لم ينكر وأقر أنه قام بهذا الفعل (نشر الرقم- قذفه بألفاظ خادشة) في "تويتر" و"واتسآب"، إثر خلاف بينهما في العمل، وأفاد بأنه نادم على ما فعل وبادر بالاعتذار لزميله.

وحكم القاضي على المتهم تعزيريًّا بالسجن لمدة 8 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية، ومصادرة جواله الموصوف في الدعوى، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة للفعل وعدم إقامة حد القذف لعدم مطالبة المجني عليه به.
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