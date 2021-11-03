السفر جوا.. مشاجرات ومفاجآت قد تفسد المتعة





قبل كل هذا، لابد من أنك ستتفاجأ أيضا من سعر تذكرة الطيران الخاصة بك، فحال السفر جوا هو "مقاعد أقل وتذاكر أغلى".



عراك بسبب التعليمات

في الأسبوع الماضي، ضربت مسافرة مضيفة طيران تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز"، مرتين في وجهها، مما أدى إلى كسر أنفها. وفي وقت سابق من هذا العام، فقدت مضيفة من شركة "ساوث ويست"، اثنين من أسنانها الأمامية، وأصيبت بجروح في الوجه جراء هجوم شنه أحد الركاب عليها. في الماضي، كان احتمال أن تلغى رحلتك الجوية، أو أن يصادفك عراك على متن الطائرة ضئيلا، لكن اليوم، توقع أن يحدث هذا الأمر بشكل أكبر في المطارات، وعلى متن الطائرات المسافرة. ولو كانت رحلتك ميسرة وصعدت إلى الطائرة، فربما تتفاجأ بازدحام في المقاعد لم تعهده من قبل.قبل كل هذا، لابد من أنك ستتفاجأ أيضا من سعر تذكرة الطيران الخاصة بك، فحال السفر جوا هو "مقاعد أقل وتذاكر أغلى".عراك بسبب التعليماتفي الأسبوع الماضي، ضربت مسافرة مضيفة طيران تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز"، مرتين في وجهها، مما أدى إلى كسر أنفها. وفي وقت سابق من هذا العام، فقدت مضيفة من شركة "ساوث ويست"، اثنين من أسنانها الأمامية، وأصيبت بجروح في الوجه جراء هجوم شنه أحد الركاب عليها.





قواعد ارتداء الكمامات وإجراءات السلامة الصحية أثناء الرحلات الجوية، والتي لا يحبذها بعض الركاب، تزيد من التوترات على متن الطائرة. حيث أبلغت شركات الطيران عن عدد قياسي من الاشتباكات العنيفة بين المضيفات والركاب.



ووجدت دراسة استقصائية أجرتها جمعية "مضيفات الطيران" أن 85 في المئة قالوا إنهم تعاملوا مع ركاب غير منضبطين مع زيادة أعداد المسافرين في النصف الأول من عام 2021. وقد تعرض أكثر من نصف 58 بالمئة لخمس حوادث على الأقل. وأفاد 17 بالمئة بوجود عراك جسدي.



يشير تقرير لشبكة سي أن أن الأميركية حول السفر جوا في الولايات المتحدة، إلى أن الظروف في ترد متزايد، والسبب ليس المشاكل المالية التي تعاني منها شركات الطيران فقط، بل نقص الطيارين والمضيفين وموظفي المطارات وهو ما يسبب ضغطا وإرباكات في خدمات السفر.



ويقول التقرير إن المشاكل أعمق من الانهيارات التشغيلية التي تسببت في قيام "ساوث ويست" و"أميركان إيرلاينز" بإلغاء آلاف الرحلات الجوية على مدى أربعة أيام في الأسابيع الأخيرة، وفي كل مرة تتقطع السبل بعشرات الآلاف من الركاب الغاضبين. وصدر في عام 2021، نحو 5000 تقرير رسمي عن ركاب مشاغبين، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية، حيث يتعلق 72 بالمئة منها بنزاعات حول ارتداء الكمامات. ورغم أن عدد الحالات انخفض عن وقت سابق من هذا العام، قبل أن تكثف إدارة الطيران الفيدرالية إجراءاتها، إلا أنها لا تزال أكثر تكرارا من مستويات ما قبل جائحة كورونا.قواعد ارتداء الكمامات وإجراءات السلامة الصحية أثناء الرحلات الجوية، والتي لا يحبذها بعض الركاب، تزيد من التوترات على متن الطائرة. حيث أبلغت شركات الطيران عن عدد قياسي من الاشتباكات العنيفة بين المضيفات والركاب.ووجدت دراسة استقصائية أجرتها جمعية "مضيفات الطيران" أن 85 في المئة قالوا إنهم تعاملوا مع ركاب غير منضبطين مع زيادة أعداد المسافرين في النصف الأول من عام 2021. وقد تعرض أكثر من نصف 58 بالمئة لخمس حوادث على الأقل. وأفاد 17 بالمئة بوجود عراك جسدي.يشير تقرير لشبكة سي أن أن الأميركية حول السفر جوا في الولايات المتحدة، إلى أن الظروف في ترد متزايد، والسبب ليس المشاكل المالية التي تعاني منها شركات الطيران فقط، بل نقص الطيارين والمضيفين وموظفي المطارات وهو ما يسبب ضغطا وإرباكات في خدمات السفر.ويقول التقرير إن المشاكل أعمق من الانهيارات التشغيلية التي تسببت في قيام "ساوث ويست" و"أميركان إيرلاينز" بإلغاء آلاف الرحلات الجوية على مدى أربعة أيام في الأسابيع الأخيرة، وفي كل مرة تتقطع السبل بعشرات الآلاف من الركاب الغاضبين.

ويؤدي النقص في عدد الموظفين إلى إرهاق أطقم الرحلات ومعظم الرحلات الملغاة. وما يعقد الأمر ويجعله أكثر صعوبة، هو تعليمات وإجراءات السلامة المتعلقة بوباء كورونا.



وستستمر مشكلات السفر جوا في الولايات المتحدة حتى موسم الأعياد، وربما تزداد سوءا، وفق تقرير "سي أن أن"، فيما تقول اتحادات الطيران إن الأمر وصل حافة الانهيار.



وتفيد المعلومات أن كابوس إلغاء "ساوث ويست" رحلاتها، وهو ما حصل في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر، كلفها 75 مليون دولار.



ويقول طيارون ومضيفات، إنهم يواجهون مشكلة في الحصول على غرف فندقية يحتاجون إليها للحصول على الراحة التي تفرضها الحكومة أثناء العمل.

ونفذ طيارون في الولايات المتحدة اعتصامات في الأسابيع الأخيرة للشكوى من ظروف العمل، ويخطط طيارو "ساوث ويست" لاعتصامات أخرى هذا الشهر.



وتقول اتحادات شركات الطيران إنها تشعر بالقلق من أن المشاكل ستزداد سوءا مع الزيادة المتوقعة في السفر خلال العطلات.



إجراءات السلامة ولقاح كورونا

شركات الطيران مثل "ساوث ويست" ستلتزم بالقواعد الفيدرالية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل ديسمبر والتي ستتطلب الحصول على لقاح كورونا.



لكن "دلتا إيرلاينز" قالت إنها لا تعتقد أن عليها الامتثال لتلك القواعد الأكثر صرامة، على الرغم من أنه سيتعين على جميع شركات الطيران قريبا الامتثال للمطالب الفيدرالية، التي توجب على الشركات التي لديها 100 موظف أو أكثر الحصول على لقاح أو الخضوع لاختبارات كوفيد الأسبوعية.



ويتخوف خبراء مراقبون لقطاع النقل الجوي من أن يؤدي الامتثال للقواعد الصارمة الجديدة إلى عدم تمكن عدد كبير من موظفي الخطوط الجوية من العمل خلال فترة العطل التي ستشهد حركة نشطة للمسافرين، مع احتمال أن يترك البعض وظائفهم لعدم قدرتهم على التماشي مع تلك القواعد.



وبينما تحاول شركات الطيران توظيف المزيد من العمال، وتشجيعهم على التطعيم بشكل كامل، تتعامل الشركات مع مشكلات التوظيف من خلال تقليص جداول رحلاتها.

وهذا يعني خيارات أقل للركاب الذين يحجزون الرحلات الجوية، وأسعارا أعلى للمقاعد المتاحة، كما أن الطائرات ستكون مزدحمة.



وحتى الآن، لم تعد حركة المسافرين بعد إلى مستويات ما قبل الوباء، ولم تعدل شركات الطيران أيضا جداولها الزمنية لتتناسب مع عدد الطائرات أو المسارات الجوية التي كانت متاحة عام 2019.