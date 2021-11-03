في قاعة موسيقية مسن يسقط من الطابق السابع ...وهذا ما حصل!

لقي شخصان مصرعهما، الثلاثاء، في مدينة أوبسالا السويدية، بعد أن سقط رجل مسن من سبعة طوابق، حسبما ذكرت الشرطة.وكان قد تجمع نحو ألف شخص في قاعة أوبسالا للحفلات الموسيقية، التي كانت تستضيف حفلا لتكريم أسطورتي فرقة "ABBA" الغانائية الشهيرة، بيني أندرسون وبيورن ألفيس.وقال المتحدث باسم الشرطة ماغنوس يانسون كلارين لوكالة فرانس برس: "تلقينا بلاغا بشأن شخص ما قفز أو سقط من علو شاهق داخل قاعة الحفلات الموسيقية في وسط أوبسالا".وسقط الرجل من مساحة مفتوحة في بهو القاعة، من الطابق السابع واصطدم بشخصين آخرين.وتوفي الشخص الذي سقط، وهو رجل في الثمانينات من عمره، كما توفي رجل آخر في الستينات. وقالت الشرطة إن امرأة أصيبت جراء الواقعة.ووقع الحادث قبل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، حيث كان الناس يصلون لحضور الحفل الذي كان من المقرر أن يبدأ في السابعة والنصف مساء قبل أن يتم إلغاؤه بسبب الحادث.وقالت الشرطة في بيان نُشر على الإنترنت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إنها لا تشتبه حاليا وقوع جريمة في حادثة سقوط الرجل.