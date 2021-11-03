24
o
بيروت
26
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
في قاعة موسيقية مسن يسقط من الطابق السابع ...وهذا ما حصل!
Lebanon 24
03-11-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي شخصان مصرعهما، الثلاثاء، في مدينة أوبسالا السويدية، بعد أن سقط رجل مسن من سبعة طوابق، حسبما ذكرت الشرطة.
وكان قد تجمع نحو ألف شخص في قاعة أوبسالا للحفلات الموسيقية، التي كانت تستضيف حفلا لتكريم أسطورتي فرقة "ABBA" الغانائية الشهيرة، بيني أندرسون وبيورن ألفيس.
وقال المتحدث باسم الشرطة ماغنوس يانسون كلارين لوكالة فرانس برس: "تلقينا بلاغا بشأن شخص ما قفز أو سقط من علو شاهق داخل قاعة الحفلات الموسيقية في وسط أوبسالا".
وسقط الرجل من مساحة مفتوحة في بهو القاعة، من الطابق السابع واصطدم بشخصين آخرين.
وتوفي الشخص الذي سقط، وهو رجل في الثمانينات من عمره، كما توفي رجل آخر في الستينات. وقالت الشرطة إن امرأة أصيبت جراء الواقعة.
ووقع الحادث قبل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، حيث كان الناس يصلون لحضور الحفل الذي كان من المقرر أن يبدأ في السابعة والنصف مساء قبل أن يتم إلغاؤه بسبب الحادث.
وقالت الشرطة في بيان نُشر على الإنترنت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إنها لا تشتبه حاليا وقوع جريمة في حادثة سقوط الرجل.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
15:51 | 2021-11-02
02/11/2021 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
13:21 | 2021-11-02
02/11/2021 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
03:15 | 2021-11-03
03/11/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
12:43 | 2021-11-02
02/11/2021 12:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
02:00 | 2021-11-03
03/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:28 | 2021-11-03
والد يحقن طفليه بالهيروين!
10:05 | 2021-11-03
أطلق النار على زوجته وحماته... واحتجز أطفاله كرهائن!
09:45 | 2021-11-03
تحليل شخصية بحسب عدد الاحرف في إسمك.. إلى أي درجة أنت عصبي؟
09:00 | 2021-11-03
"لعبة الموت"... لاعبو كمال الاجسام في خطر دائم
09:00 | 2021-11-03
في بلد عربي: ماتت "قهراً".. هذه قصة الخياطة "حمدة"
08:32 | 2021-11-03
على حافة الطابق 27... طفلان يقومان بحركات متهورة (فيديو)
فيديو
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
03/11/2021 18:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
05:30 | 2021-11-03
03/11/2021 18:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
03:00 | 2021-11-03
03/11/2021 18:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact