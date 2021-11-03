منوعات

في قاعة موسيقية مسن يسقط من الطابق السابع ...وهذا ما حصل!

Lebanon 24
03-11-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-882015-637715194919776492.jpg
Doc-P-882015-637715194919776492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي شخصان مصرعهما، الثلاثاء، في مدينة أوبسالا السويدية، بعد أن سقط رجل مسن من سبعة طوابق، حسبما ذكرت الشرطة.

وكان قد تجمع نحو ألف شخص في قاعة أوبسالا للحفلات الموسيقية، التي كانت تستضيف حفلا لتكريم أسطورتي فرقة "ABBA" الغانائية الشهيرة، بيني أندرسون وبيورن ألفيس. 

وقال المتحدث باسم الشرطة ماغنوس يانسون كلارين لوكالة فرانس برس: "تلقينا بلاغا بشأن شخص ما قفز أو سقط من علو شاهق داخل قاعة الحفلات الموسيقية في وسط أوبسالا".

وسقط الرجل من مساحة مفتوحة في بهو القاعة، من الطابق السابع واصطدم بشخصين آخرين.

وتوفي الشخص الذي سقط، وهو رجل في الثمانينات من عمره، كما توفي رجل آخر في الستينات. وقالت الشرطة إن امرأة أصيبت جراء الواقعة. 

ووقع الحادث قبل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، حيث كان الناس يصلون لحضور الحفل الذي كان من المقرر أن يبدأ في السابعة والنصف مساء قبل أن يتم إلغاؤه بسبب الحادث. 

وقالت الشرطة في بيان نُشر على الإنترنت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إنها لا تشتبه حاليا وقوع جريمة في حادثة سقوط الرجل. 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:28 | 2021-11-03
10:05 | 2021-11-03
09:45 | 2021-11-03
09:00 | 2021-11-03
09:00 | 2021-11-03
08:32 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website