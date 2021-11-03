تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021

ما هي الأحداث والتغييرات والمفاجآت التي ستحدث في شهر كانون الثاني، وهل سيحمل الأخبار الجديدة والسارة وهل هو شهر الآمال والأحلام أو شهر الخيبات؟

إليكم أبرز التوقعات المهنية من الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني ٢٠٢١.

برج الحمل

تطل على شهر تغييرات وإنقلابات كثيرة وتموّجات حتى في حياتك، بين الأمور الإيجابية والسلبية قد تدور الامور، وتكون الفترات متقلبة. تكون الأيام الخمسة الأولى من الشهر مناسبة على الصعيد العاطفي كما في الأيام الخمسة الأخيرة. تدور أحاديث مالية كبيرة وقد يكون هناك مفاوضات وإتصالات خارج محيطك الإعتيادي ولقاءات، ويكون للمقربين أو للأهل أو للأولاد حتى وضع مادي تهتم به ويمر ببعض التموجات أيضاً كأن يكون أحدهم بحاجة إلى قرض مالي، او تتلقى مساعدة من الخارج. يحمل هذا الشهر صدفاً وفرصاً جيدة للكثيرين فتكون الإتصالات غنية خلال هذا الوقت. وتكون المبادلات الفكرية والتجارية مباركة من الفلك. تُولد علاقات جديدة وتتحرك الكواكب حتى تحدث بعض التعديلات على مشاريع سابقة لك. يطمئن بعض مواليد الحمل عندما يبحث الآخرون عن طريقة للتكيف مع هذه المتغيرات. يُعاكسك كوكب فينوس إبتداءً من أواخر الأسبوع الأول وقد يوحي ببعض النشاطات الغريبة وغير الكلاسيكية، وربما يؤثر على الناس المؤثرين في حياتك المادية وتضطر إلى البحث عن المكاسب أو منابع المال من مصدر آخر غير المصدر الإعتيادي. لا شك أنك تمر بفترة من الإرباكات على الصعيدين المالي والعاطفي على السواء. يحصل الخسوف الذي يتم في تاريخ 19، في منزل المال، يعني في برج الثور، ويفرض عليك إجراء بعض التغييرات أو التعديلات، فتكون نظرتك للأمور مختلفة قليلاً، وتصبح اكثر واقعية من السابق. تخطط بطريقة مغايرة أموراً كنت تراها حتى الآن صائبة. ويتحدث الفلك عن أموراً تحصل وتتعلق ببعض أفراد العائلة أو الأبناء وربما الاصدقاء. تتطلع على تغيير في المجال المهني ويتنافر هذا الخسوف مع جوبيتور ويفرض عليك تقبل بعض الأمور التي قد تأخذك إلى إتجاهات جديدة، ويوحي أيضاً هذا الخسوف عن بعض الإلتباس في مجال عملك.

برج الثور

حافظ على رباطة جأشك وعلى هدوء أعصابك لأنَّ هذا الشهر هناك الكثير من الظروف الدقيقة ولأنَّ الفلك يفرض عليك بعض الشروط، بالإضافة إلى كوكب مارس الذي يسكن طوال الشهر في مواجهة برجك أي في العقرب، وأيضاً ينتقل ماركور في تاريخ 6 إلى هذا البرج وسيعمل على إستفزازك حتى تاريخ 24. يشكلان ماركور ومارس تنافراً مع أورانوس في برجك ومع جوبيتير وساتورن في برج الدلو، ما يوحي بشهر دقيق الملامح يحتاج إلى كثير من الحكمة والليونة في التصرفات ومحاولة الإبتعاد عن المشاكل وأماكن الخطر. تشعر في بداية الشهر بعدم الحماسة أو اللهفة للقيام بأي شيء حتى ولو تلقيت دعوات أو عروضاً، تجد نفسك غير مرتاحاً وتفضل الإنزواء ويسكنك شعوراً بأن الأمور لا تسير كما تريد. قمر جديد وقمر مكتمل في الشهر هذا، القمر الجديد يتحدث عن بعض الخيارات الصعبة، والقمر الثاني يكتمل في برجك بتاريخ 19، مع خسوف يأثر بطريقة شديدة جداً عليك. إذاً أنت امام مشهد فلكي معاكس وعليك أن تأخذ الحيطة والحذر. تذكر أنك تمر في فترة خسوف تتطلب الكثير من الإنتباه والدقة والروية. ويكون عنوان هذا الشهر التغيير وضرورة الصبر. وقد يفسر المشهد الفلكي بسماعك لخبراً عليك إستعابه. تخوض تجربة حزينة أو تأسف لغياب أحد المقربين أو تضطر إلى ترك عملك. إنتبه لنفسك ولصحتك وسلامتك ولا تزج نفسك في مجالات عقيمة. تتلقى بالمقابل عرضاً مهنياً جيداً وتُتاح لك فرص على غير انتظار، خاصةً بعد منتصف الشهر لأنَّ الأجـواء ستكون أكثر رقة معك وتخفف من الضغوطات.

برج الجوزاء

تتحمل مسؤوليات عائلية ومهنية ضخمة جداً في هذا الشهر، وتحتاج إلى من يؤازرك ويشجعك على اجتياز بعض العقبات، خاصةً وأنَّ الأفلاك تحمل لك بعض الجديد وتجعلك مرهف الحس ومعرضاً لإنخفاض المعنويات. قد تلتبس عليك الأمور أو تشعر ببعض الإرتباك خاصةً في الأسبوع الأول وعلى الصعيد العاطفي، وفي الأسبوع الأخير على الصعيد المهني. تتنافر الكواكب، يعني كوكب مارس مع كوكبي جوبيتير وساتورن ويولد بعض الإنقباض، وإذا لم تكن معنياً كثيراً بأجواء عامة متراجعة فقد تشعر ببعض الجفاء والملل كأنَّ نورك يخفت قليلاً في هذا الشهر، إلا أنَّ هناك خبراً جيداً يصلك أو رداً على طرح لك يحمل لك أكثر وثوقاً بالنفس ويرفع من المعنويات. يدلك الحدس على الدرب السريعة نحو النجاح وقد تُظهر عن تعاطف مع بعض القضايا، ما يثير الإعجاب ويجعلك تفتخر بأدائك واسلوبك ولباقتك في التصرف. يسجل الشهر هذا خسوف في تاريخ 19، في برج الثور وهذا يعني بعض التغيير في نظرتك لبعض الأمور أو بقناعاتك أو حتى في أوضاعك المالية. تعمل على بعض التصحيحات وربما تقدم على تجارب في العمل تقود إلى بعض التغييرات إبتداءً من توقيت الخسوف او قبله، وعلى مدى الأسابيع المقبلة. تهتم بأشخاص ينتمون إلى عالمك الشخصي، وتواجهون قصة غريبة. قد تعالج مسألة مالية تتعلق بالزوج أو بالزوجة أو بأحد المقربين.

برج السرطان

شهر جيد بالإجمال ينقذك من بعض الضغوطات السابقة والنزاعات ويجد حلاً لبعض الخلافات. ويبدو أكثر إيجابية في المجال المهني منه في المجال العاطفي الذي يهدد ببعض الصدامات. قد يبدأ الشهر ببعض البلبلة ثم يتغير المناخ بعد خمسة أيام، لكي يبشر بالسلام وبعض الإيجابيات رغم الخسوف الحاصل بتاريخ 19 ، في برج الثور، والذي لا يؤثر عليك سلباً، وإن كان يعني بعض الأصدقاء أو بعض المقربين أو بعض أفراد العائلة وقد يواجهون تغييرات في مجال عملهم أو في أوضاعهم المادية. عليك ان تعلم انَّ الأشهر القادمة تحمل لك بعض التغيير في عالمك وتدفع أحد المقربين منك إلى إعتماد درب جديدة أو إلى البعاد لسبب أو لآخر. ويجعل الخسوف الحاصل في تاريخ 19، الأمر متنافر مع جوبيتور وهو كوكب الصحة بالنسبة لك ويدعوك إلى مراجعة الطبيب إذا شعرت بأي عارض. وقد يعني شفاء بعد علة طويلة. تستفيد من أرباح أحرزتها ويبرز الحظ الكبير في مجال العمل وتكلف بمهمة أو بمسؤولية جديدة، أما إذا لم تشعر بالتحسن في بداية الشهر فإنك ترى النور في نهاية النفق في النصف الثاني حيث تُتاح لك فرص مهمة تخرجك من القوقعة وتجعلك تعبر عن أفكارك ومشاعرك بحرية تامة.

برج الأسد

تعاكسك الأفلاك في هذا الشهر وقد تعرضك لبعض الشروط الدقيقة أو تجعلك تُراجع الحسابات، متسائلاً عن إنجازاتك التي تستحق التقدير لا العرقلة أو محاولة صدك بشتى الوسائل. أنت تعلم أنّ النجاح دائماً يجلب الحقد وبعض الناس يحقدون عليك لا بسبب جرم إرتكبته بل بسبب أمراً جيداً قدمته. تقع الفترة الأكثر تعقيداً بين 6 و 24، ويستقر كوكب ماركور في برج العقرب متزامناً مع كوكب مارس طوال الشهر، وهما يتنافران مع برجك كما مع أورانوس في الثور وساتورن وجوبيتير في الدلو. هذا طالع فلكي دقيق جداً ونادر ويجب أن تحذر خلاله كل المخططات التي قد تستهدفك أو النوايا السيئة باتجاهك. عليك أن تكون حذراً جداً من كل المخططات التي قد تستهدفك، حتى لا تقع فريسة بعض الاشرار أو ضحية بعض المناورات. قد يكون الجو العام مضطرب جداً وتسمع عن اخبار مقلقة عن بعض البلدان. تعاكسك الكواكب وأي إستثمار تقدم عليه في هذا الشهر يكون خاسراً. وإذا غامرت ستحصد الخيبات. الخسوف في منزلك العاشر وهو منزل المهنة، يشير إلى بعض التغييرات المفاجئة في مجال عملك أو مع بعض المسؤولين أو الأساتذة أو المدراء، كل حسب أوضاعه وظروفه. تهتم بمسألة تخص أحد الأبناء أو بعمل له أو وظيفة أو دراسة وتقلق قليلاً بشأن تغيير يطرأ في عالمه. كذلك تُضطر إلى إقفال باب فتح في السابق ورأيته مناسباً لك، أو تلغي موعداً مهماً أو هي الظروف تُلغيه تلقائياً. تُضطر إلى مواكبة بعض الأحداث التي لا تُبشر بالخير في ما يتعلق بمشاريعك.

برج العذراء

يوجد في برجك طالعاً فلكياً جيداً وواعداً في هذا الشهر، ويحمل لك الإستقرار ويجعلك رائداً في محيطك، كما يتيح أمامك عقد بعض الصفقات أو إنجاز مشاريع ولقاء الأحباء أو حبيباً تحلم به. إن كوكب الحب والذي هو أيضاً كوكب المال بالنسبة لك وهو فينوس، يدخل بتاريخ 6 إلى برج الجدي وهو برج ترابي مثلك، ويطمئنك ويجعل مشاريعك مزدهرة وأوضاعك المالية متقدمة، كما أنّه يتيح للقلب فرصة لقاء من يهوى. أما كوكب مارس فهو في العقرب يوفر لك المتانة النفسية والإستقرار والحنكة في كشف الأسرار ومعرفة مكامن النجاح والفشل والولوج إلى عمق القضايا واكتشاف معالمها، فيما يوحي إليك ماركور بالأفكار الجيدة والحدس الصائب والتقاط الفرص في موعدها وقبل الآخرين وذلك بين 6 و 24. تُظهر في العمل نمط سريع تعيشه ومختلف عن الشهر الماضي. وقد يأخذك إلى سفر للبحث عن بعض الحلول المالية. يطرأ خسوف في منزلك التاسع في تاريخ 19، في برج الثور، ويشير إلى التقدم في علاقاتك العامة والروحية والفكرية والإنسانية. كل علاقة تكون أساسية بالنسبة إليك. تتبدل أشياء لمصلحتك وتلتزم أنت بجديد. تُقسم اليمين ربما أمام مرجعية ما، أو تلتزم بخط مرسوم لك من قبل فريق تنتمي إليه.

برج الميزان

تحدث تغييرات وانقلابات في هذا الشهر الذي يحمل تغييراً فلكياً يركّز على شؤونك المادية والإستثمارية، ويجعلك تقوم بجردة حساب وإعادة النظر ببعض الإنجازات والقرارات التي اتخذتها سابقاً. قد تواجه وضعاً يعرضك للإرباك والشعور بعدم السيطرة عليه، إلا أنك تستعيد أنفاسك وإتزانك رويداً رويداً، مع أنّ الأفلاك لا تدعم مسيرتك بالإجمال. في الجو إنتقال إلى منزل جديد أو إلى بلد جديد أو ربما تغير مكان عملك أو نوعه وتشعر بالإستقرار أكثر في النصف الثاني الذي يحمل متغيرات تخدم مصالحك، رغم الإنطباع السيء الذي يتراءى لك. وهذا لا يعني أنّ الشهر هذا لا يحمل فرصاً، لا بل تتجلى في وقت لم تتوقعه خاصةً إذا كنت في صدد توظيف أفكاراً أو معرفة معينة أو ثقافة. تُقدم على إتصالات مهمة جداً في الأسبوع الأخير من الشهر. تكون الإتصالات الإجتماعية مهمة جداً في تعزيز وضعك المادي. يشكل تجمع الكواكب في برج العقرب معاكسة شديدة وتكون دقيقة. قد تنجز عملاً مربحاً جداً أو قد تغير إتجاهاتك نحو مشاريع جديدة. ينذر الخسوف الذي يتم في تاريخ 19 ببعض الخلافات أو التوتر أو بمشاكل قد تطرأ على صعيد وضعك المادي أو المهني. الوضع مؤثراً جداً عليك ويكون مربكاً وتضطر إلى التكيف معه، ويؤدي إلى بعض الإنقلابات ويجب أن تتناغم مع هذه الطوالع وأن تساعد بعض المقربين في محن ربما تطالهم. قد تسمع برحيل أحدهم أو بظروف صعبة يواجهها أحد المقربين، أو تخشى أنت على أحدهم وصحته وهناك تفاقم وضع يعيشه أحدهم في هذه الأثناء. تقلق بسبب شأن مهني يطالك أو يطال أحد المحيطين أو الأحباء. قد تعتني بأحد مواليد الثور أو الأسد أو العقرب أو الدلو، أو تسمع خبراً يخصهم وتساعدهم في بعض ظروفهم الدقيقة.

برج العقرب

لا مبالغة في القول إنه من أفضل أشهر السنة عليك، تزول الشكوك والهواجس وتتضح أمامك الرؤية وتشعر بالأمان بعد فترة من التشويش والإلتباس. إنه شهر من التشويق وتتبدل الأمور خلاله لمصلحتك، إذا صحت التوقعات. تُعيد رسم خارطة حياتك، وتُرسِّم حدود علاقاتك وتستعيد السيطرة على الأوضاع. تدخل تجارب مهمة على الصعيدين الشخصي والمهني، والشمس في برجك حتى تاريخ 22، تشعرك بالقوة والنفوذ وتضفي عليك الجاذبية. يدعمك ماركور بين 6 و 24، ويدفعك كوكب مارس إلى المبادرة ويزودك بالجرأة والجاذبية وهو في برجك طوال الشهر. أما فينوس فيكلل قضاياك الشخصية بالنجاح إبتداءً من تاريخ 6 وحتى آخر الشهر. تشعر بهذه الإيجابيات في اواخر الأسبوع الاول من هذا الشهر، وتفرح بتطورات وبتوضيح بعض النقاط التي كانت غامضة. يتم القمر الجديد في برجك بتاريخ 4، ويدل على بداية مرحلة أخرى مليئة بالتفاؤل والعزم على الإستمرار في مسيرة واعدة. كذلك تسجل الأفلاك خسوفاً في برج الثور بتاريخ 19، وهو مواجه لبرجك ومعانق لكوكب أورانوس، في تنافر مع ساتورن وجوبيتير، ما يستدعي بعض الحذر. قد تتطرق إلى بعض التعديلات أو يحدث تغيير في مكان عملك أو في توجهاتك المهنية.

برج القوس

لا تندم على الماضي، ولا تنظر إلى الأمس، فلقد أصبح وراءك بل إنسى الماضي وحاول أن تصب كل جهودك على المستقبل ولو أنّ هذا الشهر قد يعيد إلى الأذهان ما حصل معك، ويجعلك تُعالج ذيول هذا الماضي بشيء من التكتم الضروري حتى لا تحشر نفسك في بعض الأخطاء السابقة. تطلع على معلومات جديدة تجعلك تُعدّل في بعض المشاريع، وقد ترى فاعلية ما قررت وتناقش الأمر مع بعض الأفرقاء وقد ترى في هذا الأمر مصلحة مع الغرباء أو الأجانب أو مع فئات إهتموا بهذا الموضوع منذ وقت قصير. تُضطر لإعادة درس فكرة تشعر أن تنفيذها لن يكون سريعاً وذلك بسبب بعض الظروف والمستجدات. رويداً رويداً تتأمل بتجسيدها وتنفيذها وتوافق على مهلة ليست قصيرة لقطف الثمار. يطرأ أمراً ما يجعلك تستعيد حماستك وتتوفر لك عروض مهمة تدعوك إلى قبول التغيير. ترتدي المشاريع الماضية حلّة جديدة في النصف الثاني من الشهر، وهذا يجعلك قريباً اكثر من تحقيق الأحلام. يدعوك الطالع الفلكي إلى التأني والهدوء والإنتظار.

برج الجدي

ما كان مستحيلاً في الشهر الماضي يصبح ممكناً خلال هذا الشهر الذي يعدك بإنعطافات إيجابية وحلول وإنبثاق من وضع جامد وتحرُّر من بعض القيود. تشعر إعتباراً من تاريخ 6، حتى تاريخ 22، أنّ الشهر برمته يحمل لك الإنفراجات، وبعد أسبوع من التردد أو مراوحة المكان تعبر إلى أوضاع واعدة جداً وتستعيد الثقة بالنفس وبالمحيط كما بقدراتك وتقتحم الساحات وتتحدى المصاعب. توفر لك الأفلاك مجالاً لإثبات مواهبك وقدراتك. تكون الطاقة الفلكية إيجابية، وتدعوك إلى تنفيذ مشاريعك وتحقيق الأحلام وتضع أنت الأسس المتينة لإطلاق فكرة قد تكون غنية جداً ومثمرة. تفضل أن تخطط على المدى القصير بدون التورط بمشاريع بعيدة الأمد لا تعرف مداها. أما الرياح تأخذك إلى أوساط جديدة غير عادية وتقليدية. تفكر بطريقة مختلفة وتضع استراتيجية للعمل على أثر فرص تُتاح لك إبتداءً من الأسبوع الثاني، خاصة عندما يصل فينوس إلى برجك متناغماً مع ماركور الذي ينتقل إلى العقرب. تشعر أنّ تقلاً كبيراً سقط عن كاهلك وأنّ جديداً يدخل حياتك. تضطر إلى تجنب بعض الإستثمارات على أثر تغيير يحدث خارج إرادتك.

برج الدلو

تدعوك الأفلاك إلى الإستراحة وعدم المواجهة والإكتفاء بما أحرزته حتى الآن بدون السعي أو النضال في سبيل تحقيق المعجزات. قد تشعر أنّ الوقت يسبقك أو أنّ حيويتك تتراجع قليلاً. تفرض عليك الظروف التأني أو التراجع عن قرار أو فكرة أو مشروع تُراوح مكانها وتضطر إلى إسكات طموحاتك في بعض الأحيان. تراجع بعض الحسابات وتصطدم ببعض الإعتراض أو بعاصفة هوجاء تجتاح ربما بعض إنجازاتك. تجمع الكواكب في برج العقرب لا يُعتبر مناسباً لك، بالإضافة إلى أورانوس في الثور، يشكلون ضغطاً كبيراً عليك ويفرضون شروطاً تعجيزية أو يعرضوك لمحاسبة أو لإستجواب أو لعتاب طويل. زد على ذلك الخسوف الحاصل بتاريخ 19، والذي يؤثر عليك مباشرة لأنه يحدث في منزلك الرابع أي في الثور، ويسلط الضوء على وضعك العائلي والمهني في آن واحد، ويشير إلى تغييرات أو صدامات تؤثر على الصحة ويستدعي التأني والإنتباه، كما قد يحمل إليك بعض الأخبار المتعلقة بأصدقاء يحتاجون إلى عناية أو إلى مواساة. هذا لا يعني تسجيل نجاحات في المجالات المالية التي قد تبرز في أواخر الشهر. تفرح بنتائج جيدة لبعض الجهود السابقة التي تُرضي الخاطر. تبحث عن إستقلاليتك وتتمتع ببعض النفوذ حتى تفرض بعض الشروط أو تحقيق رغبة. تُلاقي الدعم من قبل علاقات إجتماعية نافذة أو من المحيط العائلي. وقد تتلقى عروضاً جيدة وعذبة تفرحك، كما ينتصر حلفاء لك في مهمة، ما ينعكس إيجاباً على مشاريعك. تكون نصيحة الفلك إليك هذا الشهر التكتم والمحافظة على خصوصيتك، وعدم التطرق إلى مواضيع خلافية أو تعتبر من المحرمات.

برج الحوت

يفتح لك الفلك في هذا الشهر أمامك الأبواب ويأخذك أبعد مما تأخذك جهودك. يشير الوضع الفلكي إلى تسهيلات تلمسها لكي تُجسّد الأحلام وتصحح المسار وتتحرر من بعض القيود الماضية وتخلق لنفسك ظروفاً تلائم أوضاعك، شرط أن تتخلص من حيرتك ومن شعورك السلبي فكوكب أورانوس المتراجع يتسبب بشعورك بالضياع فتسأل إذا كان ما تتخذه الآن هو قرار صائب. تشعر بجو مناسب ومناخ مؤاتي حتى تُقدم على ما تريد بدون تردد. يحدث ما يقلب بعض الموازين ويدفعك إلى إحداث تغييرات ستكون لمصلحتك ولو أحدثت البلبلة بالبدء. تحميك الكواكب وهي في مجملها في برج العقرب، البرج المائي، وتجد لك حلولاً لأية مشكلة قد تطرأ، كما تتحدث عن مشاريع جديدة تسعدك وعن دعم مادي ومعنوي تحصل عليه من جهات فاعلة. قد تتلقى عرضاً يذهلك ويفوق حتّى توقعاتك وربما يأتي من مؤسّسة أو شركة أو مرجعية سياسية أو إقتصادية أو غيرها، وقد تتلاحق الأخبار الجيدة إبتداءً من الأسبوع الثاني. أما الفترة الأكثر تألقاً فتقع بين 6 و 24. لا شك أنه شهر القرار الحاسم والمهم وقد تكون هذه الفترة هي الأكثر تأثيراً طوال السنة.