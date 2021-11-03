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بظل إرتفاع سعر المازوت والحطب... هذه حيل لتدفئة المنزل بدون تكلفة

Lebanon 24
03-11-2021 | 03:43
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يعاني أهالي الجبال من عدم قدرة في تأمين المازوت والحطب الكافي للتدفئة خلال فصل الشتاء الذي يدق الابواب. لكن هناك طرق عدو ممكن أن تساعد في تدفئة المنزل من دون الحاجة الى مدفأة أو تكلفة. فما هي؟
 
1- اغلاق الغرف غير المستخدمة
إحدى الوسائل الفعالة لنشر الدفء داخل منزلك هي إغلاق الغرف غير المستخدمة داخل البيت.

حيث إن إغلاق تلك الغرف لا يمنع تحرك الهواء البارد في باقي البيت فحسب، بل يساعد على تركز الهواء الساخن في مساحة واحدة. احرص على إغلاق الغرف غير المستخدمة وجمع أفراد الأسرة في غرفة أو اثنتين إن أمكن لتنعموا بالدفء معاً.
 
2- تغطية الأرضيات

غطي أكبر مساحة ممكنة من الأرضيات وخاصةً الأرضيات السيراميك باستخدام السجاد، مع استخدام نوعيات ذات وبر كثيف وستشعر بزيادة دفء المنزل بشكل ملحوظ.
 
3- اغلاق النوافذ والستائر والفتحات بإحكام

احرص على إحكام غلق النوافذ وسد الفتحات التي قد يتسرب منها الهواء البارد إلى داخل منزلك، لكن لا تنسي تهوية منزلك في الصباح وذلك لتجديد هواء منزلك، يمكنك ترك شبابيك الحمامات والمطبخ لتهوية المنزل.

تُعد النوافذ غير المغطاة من أسباب تسلل الحرارة خارج منزلك. احرص على تغطية النوافذ والشرفات بستائر مصنعة من أقمشة ثقيلة للحفاظ على دفء منزلك.
 
 
4- ترك الباب مفتوحًا عند الاستحمام
 
إذا كان هذا ممكنًا بالنسبة لكِ، يمكنك ترك باب الحمام مفتوحًا عند الاستحمام بالماء الدافئ، للسماح لأبخرته بالتسرب إلى بقية المنزل، ومن ثم المساعدة على تدفئته وسخونته.
 
 
5- الاغطية الصوفية 
 
يمكنك استخدام الأغطية والمفارش الثقيلة بدلاً من الملايات في غرف النوم، وكذلك يمكنك تغطية الكراسي والكنب بها للشعور بالمزيد من الدفء.
 
6- مشروبات ساخنة 
 
حضر مشروبات ساخنة كاليانسون او الشاي لأفراد العائلة، هذه المشروبات سترفع من حرارة الجسم وتطرد البرد.

 
 
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