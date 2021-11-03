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في حادثة غريبة.. أطلق النار على زوجته وحماته واحتجز أطفاله كرهائن

Lebanon 24
03-11-2021 | 05:30
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شهدت محافظة الفيوم جنوب غربي مصر ليلة دامية مساء أمس الثلاثاء، حيث أطلق أحد الأشخاص النيران على زوجته ووالدتها بسبب خلاف عائلي. كما احتجز أطفاله رهائن فيما قامت قوات الأمن بتطويق ومحاصرة منزله.
وفي التفاصيل، فوجئ أهالي قرية منشأة عبد الله في مدينة الفيوم، بسماع دوي إطلاق نار كثيف صادر من منزل المدعو أيمن عبد المعبود، فأبلغوا الشرطة.

خلاف زوجي
وبعد التحري تبين أن المتهم كان على خلاف مع زوجته، حين زارتهم حماته لحل المشكلة، لكنه قام بإطلاق النيران عليهما معا، ومنع خروجهما أو دخول أحد آخر، فيما احتجز أطفال رهائن لمنع قوات الأمن من اقتحام منزله.

إلا أن قوات الأمن سارعت إلى محاصرة المنزل وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما لم يتبين حل الزوجة ووالدتها، بعد إطلاق النار.

كما دفعت بتعزيزات إضافية لمحاصرة المنزل من كافة الاتجاهات، تمهيدا لاقتحامه والقبض على المتهم دون المساس بالأطفال.
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