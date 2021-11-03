24
o
بيروت
26
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
أب يقتل صديق ابنته بعد بيعها لعصابة "الإتجار بالجنس"!
Lebanon 24
03-11-2021
|
08:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف محققون أن رجلا قتل صديق ابنته البالغ من العمر 19 عاما بطعنه مرارا ثم وضعه داخل صندوق سيارة، بعد أن اكتشف أنه باع ابنته إلى عصابة للإتجار بالجنس.
وقالت الشرطة الأميركية إن جون آيزنمان، 60 عاما، متهم بالقتل من الدرجة الأولى، وهو محتجز بكفالة بقيمة مليون دولار في سجن مقاطعة سبوكان في واشنطن.
وأوضحت أنه تم العثور على جثة آرون سورنسون، متعفنة داخل صندوق سيارة مهجورة في شارع إيست إيفريت في سبوكان الشهر الماضي. ويعتقد المحققون أنه قتل في تشرين الثاني من العام الماضي.
واكتشف آيزنمان في تشرين الاول من ذلك العام أن سورنسون قام بتهريب ابنته الصغيرة إلى سياتل مقابل 1000 دولار، وفقا لبيان صحفي للشرطة.
وتمكن من إنقاذ الفتاة من المدينة وإعادتها إلى سبوكان في ذلك الشهر، ثم علم أن سورنسون سيكون في عنوان في إيرواي هايتس، فقاد سيارته إلى هناك وانتظر وصول الشاب البالغ من العمر 19 عاما.
وخلال تلك المواجهة، اختطف آيزنمان الضحية وربطه ووضعه في صندوق السيارة. وفي وقت لاحق ، اعتدى آيزنمان على الضحية بضربه في رأسه ثم طعنه مرارا وتكرارا ، مما تسبب في وفاته.
وبعد جريمة القتل، قاد أيزنمان السيارة إلى منطقة نائية في مقاطعة شمال سبوكان وترك السيارة والجثة بداخلها.
وتركت السيارة في الريف حتى الشهر الماضي عندما قادها شخص ما إلى سبوكان وتركها في شارع إيست إيفريت. وعثر بعد ذلك على الجثة عندما بدأ الناس بالبحث في السيارة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
15:51 | 2021-11-02
02/11/2021 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
13:21 | 2021-11-02
02/11/2021 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
03:15 | 2021-11-03
03/11/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
12:43 | 2021-11-02
02/11/2021 12:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
02:00 | 2021-11-03
03/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:28 | 2021-11-03
والد يحقن طفليه بالهيروين!
10:05 | 2021-11-03
أطلق النار على زوجته وحماته... واحتجز أطفاله كرهائن!
09:45 | 2021-11-03
تحليل شخصية بحسب عدد الاحرف في إسمك.. إلى أي درجة أنت عصبي؟
09:00 | 2021-11-03
"لعبة الموت"... لاعبو كمال الاجسام في خطر دائم
09:00 | 2021-11-03
في بلد عربي: ماتت "قهراً".. هذه قصة الخياطة "حمدة"
08:32 | 2021-11-03
على حافة الطابق 27... طفلان يقومان بحركات متهورة (فيديو)
فيديو
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
03/11/2021 18:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
05:30 | 2021-11-03
03/11/2021 18:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
03:00 | 2021-11-03
03/11/2021 18:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact