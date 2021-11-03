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والد يحقن طفليه بالهيروين!

Lebanon 24
03-11-2021 | 11:28
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كشفت شرطة مقاطعة لانكشاير في إنكلترا، أن رجلا كان يحقن طفليه بمادة "الهيروين" لمساعدتهما على النوم.

وذكرت الشرطة، في تحقيقاتها، أن الطفلين عانا من "الإهمال المزمن" لفترة طويلة.

وبعد العثور على "كدمة حقن محتملة" على يدي الطفلين، تم حرمان الأب والأم من رعايتهما ووضعهما تحت مراقبة الخدمات الاجتماعية.

وكان الطفلان يخضعان لمراقبة هيئة مسؤولة عن حماية القصر منذ عام 2018، بسبب تعاطي الوالدين للمخدرات وممارسة العنف المنزلي.

وقررت السلطات منح هيئة الخدمات الاجتماعية الوصاية على الطفلين، مشيرة إلى أن وجودهما في منزل العائلة يمثل خطرا عليهما، وخصوصا أن الشرطة عثرت على أسلحة في البيت، هذا إلى جانب حديث الأب المستمر عن الانتحار.
المصدر: روسيا اليوم
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