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واقعة غريبة...تنافست مع شقيقتها ومارست الرذيلة مع والدها!

Lebanon 24
03-11-2021 | 13:51
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تزوج رجل من ابنته البالغة من العمر 20 عامًا بعد أن "تنافست" مع أخواتها على ممارسة الجنس معه.
 
وبدأ ترافيس فيلدجروف، من ولاية نبراسكا الأميركية، علاقة جنسية مع ابنته سامانثا كيرشنر، بعد ثلاث سنوات من مقابلتها لأول مرة، وانتهى بهما الأمر في السجن.

وتفاخر ترافيس وسامانثا بارتباطهما على موقع "فايسبوك" وحتى بأنهما تزوجا بشكل غير قانوني.

وسجن ترافيس لمدة عامين، لممارسته الجنس مع زوجته سامانثا، التي كانت أيضًا الإبنة التي تخلى عنها بعد وقت قصير من ولادتها.

وقالت الشرطة إن رغبة سامانثا الجنسية تجاه والدها "نابعة من غيرة بينها وبين أختها غير الشقيقة بشأن من يمكنه ممارسة الجنس مع والدهما".

وبحسب التحقيقات، نفى الزوجان في البداية أي قرابة بينهما، لكن اختبار الحمض النووي أثبت أن هناك احتمال بنسبة 99.999 بالمئة بأن يكون ترافيس والد سامانثا.
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