"اجبرها على الجنس"... لاعبة تنس شهيرة تتهم مسؤولا سابقا وتحذف المنشور

اتهمت بطلة التنس السابقة، بنغ شواي، وهي من أشهر نجوم الرياضة في الصين، نائب رئيس الوزراء الصيني السابق، بإجبارها على ممارسة الجنس قبل عدة سنوات، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تم حذفه لاحقا، وفقا لـ"رويترز".ووفقا للقطة شاشة (سكرين شت) من حسابها الذي تم التحقق منه على موقع ويبو الصيني، الثلاثاء الماضي، قالت بنغ إن "تشانغ غولي"، الذي أصبح عضوا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، أجبرها على ممارسة الجنس، وأصبحت بينهما "علاقة بالتراضي" في وقت لاحق.وتم حذف المنشور بعد حوالي نصف ساعة من نشره، على الرغم من أن عمليات البحث عن اسم بنغ على شبكة الإنترنت في الصين الخاضعة للرقابة، ارتفعت بعد النشر، وتمت مشاركة لقطات الشاشة بين مجموعات خاصة في "وي تشات" وعبر "آي مسج"، بحسب رويترز.وتخضع شبكة الإنترنت في الصين للرقابة المشددة، وتعتبر الحياة الخاصة لكبار القادة، "موضوعا حساسا" بشكل خاص.ولم ترد بنغ، التي قالت في المنشور إنها لا تستطيع تقديم أي دليل لدعم مزاعمها، على طلب للتعليق تم إرساله إلى حسابها على ويبو، كما لم ترد وكالة التسويق الرياضي APG، التي تقول على موقعها على الإنترنت إنها تمثلها، على طلب تعليق للوكالة.ولم يرد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني على طلبات للتعليق، ولا على طلب للتعليق من قبل تشانغ. وعندما سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي يومي منتظم، حول منشور بنغ على موقع ويبو، قال إنه ليس على علم بالمسألة، وإن "هذا ليس سؤالا يتعلق بالشؤون الخارجية".ونادرا ما يتم التطرق إلى التحرش والاعتداء الجنسي علنا في الصين منذ سنوات، حتى بدأت حملة #MeToo عام 2018، واتهمت طالبة جامعية في بكين أستاذها علنا بالتحرش الجنسي، وانتشرت أصداء الحملة عبر منظمات غير حكومية ووسائل إعلام.وبعد رواج الحديث عن منشور بنغ عبر ويبو، بدأ بالتراجع لاحقا، وتم حذف المشاركات حول هذا الموضوع.وبحلول الأربعاء، لم تسفر عمليات البحث عن اسم بنغ على ويبو عن أي نتائج، وتم حظر المناقشات حول هذا الموضوع، بحسب الوكالة.