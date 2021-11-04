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منوعات
كيم جونغ أون يفاجئ الجمع بمظهره الجديد (صورة)
Lebanon 24
04-11-2021
|
02:00
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نشرت وسائل إعلام عالمية، صورة مثيرة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال ظهوره في أحد خطاباته مؤخرًا في بيونغ يانغ .
وقالت وكالة بلومبيرغ أن كيم يسعى بشكل كبير ولافت للعناية بمظهره، وانخفض وزنه من 140 إلى 120 كيلوغرام، ويقال أنه خضع مؤخرا لعملية ربط معدة .
وأضافت أن كيم اتخذ سلسلة قرارت مؤخرا حظر فيها عدة أمور منها :ارتداء الجينز الضيق والممزق، وبعض قصات الشعر وصباغتها مضيفا إلى قائمة تسريحات الشعر الممنوعة، تسريحة باسم “كيفال”، التي اشتهر بها المغني ديفيد بوي والموسيقي بول مكارتني وعدد من الفنانين الآخرين.
المصدر: تركيا الآن
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