منوعات

جدل على وسائل التواصل التركية بشأن "وفاة" أردوغان

Lebanon 24
04-11-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-882446-637716152030305422.jpg
Doc-P-882446-637716152030305422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بعد انتشار شائعات حول صحة الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي وصلت إلى تأكيد بعضها على وفاة أردوغان.

وتداول عدد واسع من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا حول صحة أردوغان البالغ من العمر 67 عاما، ونشروا مقاطع مصورة تظهر أردوغان وهو يمشي بصعوبة الجمعة الماضية، وكذلك نشروا له مقطعا وقد غلبه النعاس أثناء خطاب ألقاه أمام حزبه الحاكم "العدالة والتنمية".
وأعلنت الشرطة التركية، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ"، أنها تحقق مع عشرات مستخدمي وسائل التواصل بتهمة نشرهم إشاعة عن وفاة الرئيس أردوغان.

وأوضحت الشرطة في بيان، أمس الأربعاء، أنها تحقق في "رسائل كاذبة" نُشرت تحت هاشتاغ "#olmus" على تويتر، وهي الكلمة التي تعني "مات" أو "في ذمة الله" باللغة التركية.

وأشار البيان إلى أن الشرطة حققت مع ثلاثين شخصا يشتبه في قيامهم بنشر هذه "الأكاذيب"، وأنهم أحيلوا إلى القضاء للتحقيق معهم.

في المقابل، نشر مؤيدون وموظفون رسميون في الرئاسة التركية مقاطع لأردوغان وهو يلعب كرة القدم، وكرة السلة لتبديد ما يقولون إنها "أكاذيب".

وهاجم أنصار أردوغان ناشرو التغريدات التي تناولت صحة الرئيس، مؤكدين أن لها "أهداف خبيثة". 
 
وأعلنت الشرطة التركية، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ"، أنها تحقق مع عشرات مستخدمي وسائل التواصل بتهمة نشرهم إشاعة عن وفاة الرئيس أردوغان. وأوضحت الشرطة في بيان، أمس الأربعاء، أنها تحقق في "رسائل كاذبة" نُشرت تحت هاشتاغ "#olmus" على تويتر، وهي الكلمة التي تعني "مات" أو "في ذمة الله" باللغة التركية. وأشار البيان إلى أن الشرطة حققت مع ثلاثين شخصا يشتبه في قيامهم بنشر هذه "الأكاذيب"، وأنهم أحيلوا إلى القضاء للتحقيق معهم. في المقابل، نشر مؤيدون وموظفون رسميون في الرئاسة التركية مقاطع لأردوغان وهو يلعب كرة القدم، وكرة السلة لتبديد ما يقولون إنها "أكاذيب". وهاجم أنصار أردوغان ناشرو التغريدات التي تناولت صحة الرئيس، مؤكدين أن لها "أهداف خبيثة".
 
ونشر فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أمس الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطعا مصورا مدته 13 ثانية يظهر فيه أردوغان مرتديا الكمامة ويترجل بعيدا عن سيارة الرئاسة خارج القصر الرئاسي وخلفه ضابط تماشيا مع البروتوكول.
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:00 | 2021-11-04
04:22 | 2021-11-04
03:33 | 2021-11-04
03:30 | 2021-11-04
03:00 | 2021-11-04
02:00 | 2021-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website