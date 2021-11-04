إليكم بالتفاصيل توقعات الأبراج لعام 2022.. من سيكون الأكثر حظاً؟

عام 2022 هو عام الانفراج والتغيير بشكل إيجابي الذي سيحرر الأبراج من الأعباء التي رافقتهم في السنوات السابقة، وسيمر كل برج بفترتين متناقضتين قبل 11 آب وبعد 11 آب من عام 2022.

برج الحمل

توقعات برج الحمل 2022 على الصعيد المهني أنه سيتمكن من تحقيق ذاته وستزدهر أعماله وستسير على سكة جيدة وسيتقدم بمشاريعه وسيحقق استثمارات النجاح والأرباح، وكل هذا اذا عمل مواليد برج الحمل بكل جدية ووعي وحكمة، وستكون سنة مليئة بالسفر إلى دول يحبها، وقد يحمل بعض مواليد برج الحمل بطولة في مجال فني أو رياضي ويحققون تقدما سياسياً لمن يهتم بالسياسة .

على الصحي العاطفي سوف تتعرف على شخص جديد يملىء حياتك بالحب والسعادة، لذلك كن مستعداً وسوف تصبح تحب العلاقات ذات الحرارة الكبيرة في الحب وستكره العلاقات الباهتة والمشاعر الباردة .

على الصعيد الصحي إذا كنت تعاني من مشاكل صحية في السنة الماضية فإنك ستمر بفترة من النقاهة واستعادة العافية خلال عام 2022 وسوف تهتم بصحتك أكثر.

برج الثور

توقعات برج الحمل 2022 على الصعيد المهني سوف تخوض في مجالات جديدة وناجحة وتقدم على مشاريع حديثة فتتوسع دائرة معارفك، وسوف تبرز هذا العام في مجالات مهنية وفنية وتجارية وسياسية.

على الصعيد العاطفي سوف تبتعد عن الخيبات وتتوقع بأنك ستعيد النظر نحو اهدافك وخياراتك وتحظى باستقرار وارتياح عاطفي، وفي آخر 3 أشهر من سنة 2022 سوف تجد حب جديد يزين حياتك من جديد.

على الصعيد الصحي انتبه من الاستهتار بصحتك وسلامتك في الأشهر الأولى من السنة أو بالمبالغة بالأكل الجاهز والمشروبات الغازية، وتبشرك بأن فترة الصيف تحمل معها علاج لمشاكل عانيت منها بداية سنة 2022.

برج الجوزاء

توقعات برج الجوزاء 2022 على الصعيد المهني أفضل فترة لتصحيح أوضاعك هي ما بين أول السنة ومنتصف شهر آب، حيث ننصحك بعدم تضييع الوقت في هذه الفترة، وسوف تقوم بمفاوضات وعمليات مالية واستثمارات وتعديلات تكلل بالنجاح وقد تتعاون مع اطراف غريبة عن محيطك في مشاريع جديدة أو قد تفضل العمل في الخارج، شهر آذار 2022 سوف يكون فيه تجديد وأخبار سارة، انتظر.

على الصعيد العاطفي تميل هذا العام على التخلي عن العلاقات السطحية والعابرة وتبحث عن الاستقرار، يا عزيزي برج الجوزاء سنة 2022 هي سنة الحب الحقيقي فقد تعرف عشقاً يملأ قلبك شغفاُ وحماساً وقد تقرر الزواج.

على الصعيد الصحي، انتبه إلى مفاصلك والقرحة، يجب ان تذهب إلى طبيب مختص وتفهم وضعك الصحي بشكل أفضل، أكثر من تناول الخضروات والفواكة وشرب الأعشاب.

برج السرطان

توقعات برج السرطان 2022 على الصعيد المهني نجاحات باهرة وعلاقات اجتماعية تخص العمل تجعلك أكثر نجاح وبروز، سوف تحصل على راتب أعلى يجعلك تشعر بالصدمة من شدة الفرح، مشروع جديد تفكر به واحتمال أن تطبقه في سنة 2023.

على الصعيد العاطفي سنة 2022 هي سنة الحب والزواج بالنسبة لك وأخيراً قلبك سوف يدق لشخص تنتظره منذ سنوات،ستجد الكثير من الوقت لعلاقات غرامية لا مثيل لها واذا أردت أن تتزوج اختر فصل الصيف، فهو الأنسب لك ولشخصيتك.

على الصعيد الصحي أنت تتميز بصحة ممتازة والحمدلله وهذا بسبب اهتمامك وحرصك على الصحة وعلى نظامك الغذائي وتحرص على أخذ الفيتامينات بانتظام وتشرب الكثير من الماء وتمارس الرياضية ثلاث مرات بالأسبوع، استمر ولا تتراجع.

برج الأسد

توقعات برج الأسد 2022 على الصعيد المهني شهر آب هو شهر التبديل الجذري في حياتك وشخصيتك وقد تخطر ببالك فكرة تجعلك تنجز عملية مهمة أو تباشر بمشروع استثنائي، كن يا عزيزي الأسد على ثقة بأن كل توجه غير تقليدي سيزيدك السنة جيدة جدا للاستثمارات العقارية والتجارة والسياسة والاعلام.

على الصعيد العاطفي، سوف تعيش الأوقات الاستثنائية وقصص حب خيالية لا مثيل لها وتتلقى اخبار سعيدة، وخاصة بين فصلي الربيع والصيف، إن الوضع العاطفي بشكل عام يبدو رائع حيث تعرف لقاءات جديدة وتلتقي بأحباء وتتلقى علانات الحب والهدايا الجميلة.

على الصعيد الصحي، في شهر تموز وشهر آب يطلب منك التأني والتحفظ وتجنب التهور والخداع وحوادث السير، وانتبه على سلامتك العامة والى سلامة المحيطين بك.

برج العذراء

توقعات برج العذراء 2022 على الصعيد المهني كن واقعياً ولا تغامر أبداً في استثمارات غير مضمونة وانتظر حتى شهر آب حيث تتحول الأمور لمصلحتك فتحرز نجاحاً مهماً وتتمتع بدعم كبير، سوف تواجه بعض المستجدات وتتفتح عيونك على اشياء جديدة وحقائق وتمر بمرحلة من الشك.

على الصعيد العاطفي، قد تلتقي بوجوه جديدة في بداية شهر أيلول حيث يحمل اليك جوبيتير الغرام والحب، وقد يمر بعض مواليد برج العذراء بأزمة زوجية أو عاطفية أو عائلية وقد يرتبط البعض بعلاقات سرية لا يستطيعون الافصاح عتها .

على الصعيد الصحي، يجب عليك الاهتمام على صحتك وسلامتك وعدم ترك الإنفعالات تسيطر عليك ولا تضخم بعض الامور قد تواجه أزمات نفسية او ارهاق شديد في تشرين الثاني 2022 انتبه جيداً.

برج الميزان

توقعات برج الميزان 2022 على الصعيد المهني الأشهر الخمسة الأولى تتطلب منك الكثير من الهدوء والحذر والادارة الحكيمة لشؤون حياتك المهنية والمالية، وتكون الفترة ما بين شهر شباط وشهر نيسان دقيقة جداً لذلك عليك تجنب العواصف وعدم التدخل بالمناوشات.

على الصعيد العاطفي، قد تتحول الصداقات العادية الى علاقات عاطفية عميقة وقد يرتبط بعض مواليد الميزان بعلاقة سرية وقد يواجهون واقع معين يتخذه الشريك وقد يكون هناك انفصال غير متوقع أبداً.

على الصعيد الصحي، تتحسن الصحة في عام 2022 على عكس العام الماضي الذي شهد فترة من التراجع والاخطار وترتفع المعنويات والنفسية علي العال .

برج العقرب

توقعات برج العقرب 2022 على الصعيد المهني لا شيء يعيق تحركاتك ونجاحك وثقتك بالنفس ، كل شيء ممكن في هذه السنة حيث تستقطب الاعجاب والتأييد والتصفيق والارباح، لكن انتبه جيداً على فلوسك جيداً ممكن الحظ لا يحالفك وتخسر كل شيء فجأة، انتبه.

على الصعيد العاطفي، إذا كنت مرتبطا فقد تسعد بأخبار مهمة تخص شريك حياتك مثل فرصة عمل إلى الخارج، وقد ترتبط بشخص غير قادر على اعلان العلاقة معه وتكون الاشهر الثلاث الأخيرة هي الافضل لك على جميع الاصعدة .

على الصعيد الصحي، قد تتعرض لصداع أو اوجاع في العظام كما في الشرايين ويحذرك الفلك من اهمال صحتك وسلامتك وطريقة غذاءك .

برج القوس

توقعات برج القوس 2022 على الصعيد المهني يحذرك ساتورن من عمليات استثمارية غير مدروسة ومن توظيف مالك بطريقة متسرعة، انتبه جيداً ولا تثق بأحد، وانتبه من الكاذبين والسارقين والمراوغين والمحتالين خاصة في اواخر هذه السنة .

على الصعيد العاطفي، لا شك أنك تتخذ قرارات مصيرية على الصعيد العاطفي في هذه السنة، وقد تطرد من حياتك من لم يعد يرضيك وتفتح قلبك لزائر جديد يحتل كل المكان والمشاعر التي ستشعر بها لن تكون سطحية .

على الصعيد الصحي، يعاني بعض المقربين من تراجع صحي أو يمر بأوقات صعبة ما يثير قلقك طوال الوقت وحتى اواخر السنة تقريباً، حاول أن تبتعد عن التوتر، الجأ إلى اليوغا والمشي وشرب اليانسون للتخلص من هذا التوتر.

برج الجدي

توقعات برج الجدي 2022 على الصعيد المهني تستعيد السيطرة على الامور وتتاح لك الفرص في فصلي الخريف والصيف، وسوف تحصل على عروض مميزة تنال على رضاك وتحقق عمليات استثمارية هائلة ، وتحصل على عائدات مالية دون جهد يذكر .

على الصعيد العاطفي، تكون الظروف ملائمة لفتح صفحة جديدة وحب جديد وفتح باب علاقة جديدة او استعادة صديق قديم او حبيب قديم .

أما في شهر شباط فتعزز علاقاتك الاجتماعية ولكن الفترة العاطفية الافضل هي في شهر آب فيأتيك فصل الصيف بتجديد وعشق وعلاقات مميزة وغير اعتيادية.

على الصعيد الصحي، في بداية السنة عليك الانتباه لصحتك ولكن لا تقلق ستكون امورك الصحية جيدة بالمجمل لا راقب نفسك جيداً ولا تهملها.

برج الدلو

توقعات برج الدلو 2022 على الصعيد المهني تطرق عدة أبواب تفتح امامك وتقدم على مشاريع عديدة وتوقع على عقود وتنجز ما بداته منذ سنوات طويلة، سوف تنتقل الى جديد ويحمل إليك عام 2022 فرص ومناسبات كثيرة للنجاح والتألق .

على الصعيد العاطفي، قد تحمل لك الاشهر الثلاثة الاخيرة من السنة تغييرا في حياتك وانقلابا ايجابيا وتحدثك الافلاك عن احلام رومانسية ولقاءات ممتعة ومشاعر غنية، وقد تقرر هذه السنة حسم اوضاعك وتطرد من لا يحظى بثقتك ولكنك تبدو متطلباً كثيرا وتحاسب شريكك على اقل غلطة، وقوع كوكب فينوس في برج الاسد يعني حب كبير للبعض وقرار بالزواج والارتباط وعواطف قوية ، وسفر وانجاب للمتزوجين.

على الصعيد الصحي، يعاني بعض الاقارب او الشريك من وعكة صحية او انهيار في الاعصاب وتضطر الى معالجته ومواكبته .

برج الحوت

توقعات برج الحوت 2022 على الصعيد المهني يحذرك الفلك من الوقوع ضحية الاستغلال أو الابتزاز شهر آب يشير الى بعض المفاجآت المربكة، إن الفلك يتحدث عن عقود والتزاممات واتفاقات قد تكون خارج البلد وتتاح لك الفرص في تموز وعليك ان تلتقطها بالوقت المناسب، وعليك ان تبدأ السنة بالتصدي للعراقيل إذ انك تصارع الاقدار يخف الضغط عليك في اذار .

على الصعيد العاطفي، يتحدث الفلك عن حب جديد بعض مواليد الحوت وعن علاقات مميزة في حال كان خالياً، يكون فصل الصيف وبداية الخريف جيدة لتسجيل الافراح والمناسبات السعيدة في حياتك او للقاء حبيب تحلم به، قد يحمل شهر ايار غراما من النظرة الاولى وحياة اجتماعية صاخبة.

على الصعيد الصحي، تدلك الافلاك على الفترات المناسبة وعلى الفترات السلبية وتطلب منك الانتباه إلى صحتك ومضاعفة الوقاية مثل الغذاء الصحي تناول الفيتامينات المشي او السباحة الابتعاد عن القلق والتوتر والالتزام بالقواعد والاصول فيما يخص صحتك يا عزيزي الحوت.