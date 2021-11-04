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ممرض تحرش بمريضته... تفاصيل تقشعر لها الأبدان

Lebanon 24
04-11-2021 | 04:22
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة ممرض متهم بالتحرش بمريضة، أثناء تواجدها داخل غرفة الطوارئ، بمستشفى شهير، بالعمرانية.
 
كان قسم شرطة العمرانية، تلقى بلاغًا من ربة منزل تدعى «ر. ح. ح» تبلغ من العمر 38 عاما، تتهم ممرضًا بأحد المستشفيات بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن المتهم يدعى «ح. ح. إ» يبلغ من العمر 25 عاما، يعمل ممرض بمستشفى خاصة، وتم القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة.

وبسؤال الضحية، قالت إنها كانت تسير بصحبة زوجها، وأصيبت بحالة من الاختناق - ضيق في التنفس، وذهبت للمستشفى التي يعمل بها المتهم، وبمجرد دخولها الطوارئ قام المتواجدون بوضعها على سرير وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لها، وطلب ممرض من زوجها تركها والخروج من الغرفة لاستكمال علاجها، وفي ذلك التوقيت حضر المتهم، وقام بإغلاق الستارة الموضوعة حول السرير التي ترقد عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم تسلل إلى حجرة المريضة وتحرش بها، فصرخت وحاولت مقاومته واستغاثت بمن في المستشفى، وشرحت المريضة خلال التحقيقات أنها فوجئت بشخص يهتك عرضها ويمسك بمكان عفتها ويحاول اغتصابها، فقاومته واستغاثت بالمتواجدين بالمستشفى.
المصدر: وكالات
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