هل أنتم من محبي مكعب الروبيك"؟... اليكم هذا الخبر

تمكن شاب من مقاطعة ألبرتا في كندا، من تحطيم الرقم القياسي في حل "مكعب روبيك"، وهو على دراجة أحادية العجلات.ودخل جيسي برادفورد البالغ من العمر 17 عاما، سجل غينيس للأرقام القياسية، بعدما نجح في حل 300 لغز من "مكعب روبيك" الدوّار، مع الحفاظ على توازنه جالسا على دراجة أحادية العجلات.وعبّر برادفورد عن سعادته بحصوله على هذا اللقب، مشيرا إلى أنه لم يستطع تصديق دخوله موسوعة الأرقام القياسية.وحطم الشاب الذي يدرس في الثانوية، الرقم القياسي السابق والذي كان مسجلا باسم الأميركي كاليب ماكيفوي في عام 2018، وكان وقتها 250.وأوضح برادفورد أن إنجازه استغرق ساعتين و13 دقيقة لحلّ ألغاز "مكعب روبيك"، واصفا الأمر بأنه "يصعب تصديقه".