25
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
سيدة تُنذر زوجها: إما الطلاق... أو مشفى الأمراض العقلية!
Lebanon 24
04-11-2021
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنذرت سيدة مصرية، زوجها بعرض نفسه على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، مؤكدة في دعوى تقدمت بها، أن تصرفات زوجها لا تبرهن على تمام قواه العقلية أو استقرار حالته النفسية.
وتقدم المحامي، عبد الحميد رحيم، بـ"إنذار" على يد محضر بمحكمة القاهرة، مفاده أن الطالبة "ل. ن" تدعي أن تصرفات زوجها "ك. س" لا تبرهن على تمام قواه العقلية أو استقرار حالته النفسية، مما جعلها تطالبه مرات عديدة بعرضه على دكتور نفسي، ولكنه رفض رفضا تاما الذهاب، متعللا بأنه ليس لديه أي أمراض نفسية.
وبحسب "الإنذار"، فإن الزوجة تخشى على نفسها وأولادها من تصرفاته غير المستقيمة فقد سبق وأن تعدى على أبنائه بألفاظ خادشة للحياء، وقد عرضت عليه مرات عديدة عرض نفسه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ورفض، مما تنذره الزوجة قانونا بمساعدة نفسه وكامل أسرته بعرض نفسه على طبيب نفسي لتشخيص حالته وعلاجه، حيث يستحيل استمرار الحياة الزوجية في مثل هذا المناخ "الأليم" إلا أنها ترغب في استمرار الحياة الزوجية للعيش في هدوء وسكينة.
وأضاف "من أجل استمرار الحياة الزوجية واحتراما لقدسيتها ومن أجل تربية الصغار في حياة هادئة، يجب على الزوج بعرض نفسه على أقرب مستشفى أو دكتور أمراض نفسية وعصبية لتشخيص حالته والعلاج حتى يعود سويا بين أسرته، وتمهله ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار قبل اللجوء للقضاء من أجل طلب الطلاق".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
10:48 | 2021-11-03
03/11/2021 10:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار من وزير الاقتصاد بشأن ربطة الخبز
Lebanon 24
خبر سار من وزير الاقتصاد بشأن ربطة الخبز
14:01 | 2021-11-03
03/11/2021 02:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سجل سعر صرف الدولار مساءً؟
Lebanon 24
كم سجل سعر صرف الدولار مساءً؟
14:46 | 2021-11-03
03/11/2021 02:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة ستار أكاديمي تستعرض جسمها بالمايوه بأحدث جلسة تصوير (صورة)
Lebanon 24
نجمة ستار أكاديمي تستعرض جسمها بالمايوه بأحدث جلسة تصوير (صورة)
14:05 | 2021-11-03
03/11/2021 02:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
واقعة غريبة...تنافست مع شقيقتها ومارست الرذيلة مع والدها!
Lebanon 24
واقعة غريبة...تنافست مع شقيقتها ومارست الرذيلة مع والدها!
13:51 | 2021-11-03
03/11/2021 01:51:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:40 | 2021-11-04
خطوط يدك تكشف لك طباعك.. هل أنت وفي أم اناني؟
09:31 | 2021-11-04
جريمة مروّعة... أم تذبح طفليها وتلقي بنفسها من الطابق الثالث!
09:00 | 2021-11-04
"أمريكا تشهد يوما داميا"....مقتل ثلاث نساء بإطلاق نار
08:00 | 2021-11-04
هل ترغب في النجاح؟... اليك بعض النصائح المفيدة للسعادة والنجاح
07:50 | 2021-11-04
أعراض "غريبة" لفتاة مصابة بفيروس "كورونا"
06:00 | 2021-11-04
"اجبرها على الجنس"... لاعبة تنس شهيرة تتهم مسؤولا سابقا وتحذف المنشور
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
04/11/2021 15:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
04/11/2021 15:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
04/11/2021 15:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact