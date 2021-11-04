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خطوط يدك تكشف لك طباعك.. هل أنت وفي أم اناني؟

Lebanon 24
04-11-2021 | 09:40
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هل تعلمون ان خطوك كفكم تكشف الكثير من صفاتكم وطباعكم الشخصية. طالعوا خطوط يدكم لتعرفوا هل أنتم شخصية وفية أم انانية أم شخصية منفتحة أو إنطوائية؟.
 
1-  الخط الطويل: إن الخط الطويل يعني أنك انسان منفتح وتملك شخصية محبة. أنت من النوع الذي يرغب الجميع ان يتواجد من حوله. ويشير هذا الطول الى ان هناك ميولا الى تصديق القصص الخيالية في بعض الاحيان.



2 - الخط المتوسط: ان كان خط قلبك يصل بين الوسط واصبع السبابة، فذلك يعني أنك تملك توازنا جيدا بين المنطق والعواطف. أنت شخص يملك طبعا سليما وصاحب طباع وفية. سوف تتمتع بالنجاح في علاقاتك العاطفية ولن تتأثر بمشاكل الحب.



3- الخط القصير: يشير الخط القصير الى انك شخص إما منطوي على نفسه أو أناني.
 
المصدر: الجميلة
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